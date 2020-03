El parón de la automoción por el Covid-19 lleva al cese de la actividad en Trèves y Gonvarri

En cascada. A medida que las grandes plantas de la automoción como la de PSA en Vigo anunciaban el parón en su actividad debido a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, se van sumando también industrias auxiliares cuya producción está estrechamente vinculada a estas plantas. En el caso de la comarca, son dos las plantas ligadas al sector de la automoción: Trèves en el polígono de O Campiño y Gonvarri en el puerto de Marín.

En ambos casos, la decisión del cese de la actividad temporal se produjo tras un acuerdo entre la parte social y la empresa. En lo que respecta a Trèves supondrá enviar a casa por tiempo "indefinido" a un total de 150 trabajadores. El último turno de trabajo fue el de esta mañana y se acordó la paralización de la actividad y que ya no entrase a las instalaciones el turno previsto para esta tarde. Según indica David Couñago, presidente del comité de empresa, la fórmula utilizada para justificar este parón es un ERE que ya tenían acordado a principio de año por el que se irán al paro momentáneamente. Un ERE que podría aplicarse por motivos de producción si las cosas no iban bien. Las previsiones eran que no se llegase a aplicar o al final han echado mano de esta posibilidad ante esta crisis imprevista. Se van con el 85% del salario y el 100% de vacaciones y pagas.

El parón se hace efectivo una vez que también paralizan la actividad las principales plantas a las que surte de piezas para el interior del automóvil Trèves, como son PSA Citroën en Vigo, Opel y Volkswagen en Portugal.

En cuanto a Gonvarri en el puerto de Marín, fuentes sindicales resaltaron que el cese de la actividad se produce también de acuerdo entre la parte social y empresarial y a petición de los propios trabajadores, como señala Lourdes Diz desde UGT.

La voluntad de la plantilla de colaborar con el cese de la actividad a la contención de la propagación del virus se sumó también la falta de material que se empezaba a notar en la propia empresa. ¿Cómo evitaron acudir al ERTE? En este caso se logró gracias a la negociación realizada entre los trabajadores y la propia empresa en la mañana de ayer y en la que se acordó ir al cierre utilizando la bolsa de días que tenían los trabajadores en su favor. La mayoría de los operarios contaban con más de 30 días a su favor que serán los que se compensen por ahora con este cierre a los que se sumarán otros 8 de libre disposición que recoge el convenio. Son unos 60 trabajadores que regresarán a sus casas.

El gran problema es la incerteza de la duración de los cierres, como en todo los sectores. Aludec, en el polígono de O Campiño, mantiene su actividad entre fuertes medidas de autoprotección para sus empleados para evitar posibles contagios. Se trata de una empresa que se autoabastece en gran medida y tiene gran parte de su mercado en EE. UU.