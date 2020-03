tato Vázquez "El pico fuerte aquí entrará a finales de marzo o ya en abril"

El Sergas espera para finales de marzo o principios de abril el pico fuerte de contagios por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Tato Vázquez, coordinador de Urgencias en el Hospital de O Salnés y presidente de Semes-Galicia, no se cansa de recomendar a la población que procure quedarse en casa en la medida de lo posible. Sobre todo, para no colapsar la sanidad y por el bien de los grupos de riesgo, como los mayores.

- Hay mucho miedo en la comarca a que aumenten los casos ante la llegada de numerosos habitantes de la Comunidad de Madrid, puesto que todos los casos que se han dado por ahora en el área sanitaria están vinculados a este foco...

- Tenemos que tener clara una cosa, que la transmisión comunitaria no la va a parar nadie. Tarde o temprano vamos a tener estos casos. Pero lo que queremos es retrasarlo, ese es el mensaje fundamental que queremos transmitir a la población.

- ¿En que la puede tranquilizar eso?

- Porque no es lo mismo atender mil neumonías por coronavirus en una semana que atenderlas en un mes. Si las tengo que atender en una semana colapso el sistema sanitario, lo reviento, no es posible. Esto es lo que pasó en Italia en algunas zonas y en Madrid al principio. Si retrasamos esta curva, tendremos los casos de manera progresiva en un espacio de tiempo y muchísimo trabajo, pero podremos atenderlos.

- Por ello es tan importante quedarse en casa...

- Claro, porque un paciente joven que pueda contagiarse transmitirá la enfermedad por ahí, sobre todo a los mayores, con los que hay que evitar el contacto estos días salvo en caso estrictamente necesario. Además, los mayores, como población más vulnerable, no deben salir de casa.

- ¿Cómo podemos evitar la transmisión del virus?

- Solamente evitando estar en zonas masivas de gente. Lo mejor es quedarse en la casa. Este virus no es tremendamente letal. Alrededor de un 80 por ciento de los pacientes tienen sintomatología leve o están asintomáticos, sobre todo la gente más joven.

- ¿Cuál es el problema entonces?

- Que es tremendamente contagioso.

- ¿Más que el de la gripe?

- Bastante más. Tiene un índice de contagiosidad de un 4 o 5, que es el número de personas que contagia cada individuo positivo en plena expansión, lo que supone un crecimiento exponencial brutal. El de la gripe es mucho menor, de 2.

- Si el 80% de los casos son leves, ¿significa esto que el 20% restante son graves?

- Hay un 5 por ciento que acaban en la UCI, que son los mayores y los más sensibles y con más comorbilidad. Un 5 por ciento de 40.000 personas son 2.000. ¡Son muchísimos!

- Y un drama para esas familias...

- Claro. A mí no me preocupa que mi hija de 14 años vaya a pasar el coronavirus. Los que me preocupan son mis padres. ¿Cómo podemos evitar que llegue a ellos? Evitando que se contagien quedándose en casa. Pero tanto ellos como los jóvenes que lo expanden.

- ¿Qué fechas se manejan para superar esta pandemia?

- Si todas las previsiones fueran optimistas y respetásemos todos lo de quedarnos en casa y cortar la transmisión, podríamos hablar de que a mediados de junio, o julio, podríamos empezar a ver la luz. Si no lo controlamos, estaríamos hablando de escenarios de septiembre o más allá.

- Y lo peor, aún por llegar...

- La realidad es que a nivel nacional estamos siguiendo la misma curva e incluso, en la última semana, incrementamos el número de casos respecto a Italia, que nos lleva de ventaja unos 15 o 20 días de diferencia respecto a Madrid. Como en Galicia respecto a Madrid tenemos otros 15 días de diferencia, el pico fuerte nuestro entrará a finales de marzo o principios de abril.

- ¿Se prevé un colapso en el CHOP, como ocurre en otras ocasiones con la gripe?

- Yo espero que no haya colapso. Pero lo que sí va a haber es mucho trabajo. También aquí hacemos un llamamiento a la gente, que se quede en casa con otras afecciones banales, sobre todo porque si acuden al hospital tendrán más riesgo de contagio. Hay un probervio escocés que dice que no hay medicina contra el miedo. Yo le añado que salvo conocerlo y actuar con responsabilidad. Pero esta es una guerra de todos contra este tema.