Así se adaptan los pontevedreses emigrados

Pontevedra iniciará mañana lunes, al igual que el resto de Galicia, unas semanas marcadas por la suspensión de las clases. Los vecinos deberán conciliar vida familiar y laboral de la mejor manera posible, por lo que, para los más afortunados el teletrabajo será su tabla de salvación. En esta situación excepcional ya se encuentran desde hace días los pontevedreses emigrados a los puntos del país más castigados por el coronavirus, que cuentan sus experiencias a FARO.

Merchi Puente vive en San Fernando de Henares, un municipio al este de la Comunidad de Madrid, a menos de 20 kilómetros del centro. Trabaja como financiera y su empresa ha facilitado a la plantilla el teletrabajo. En su caso sería impensable salir adelante sin esta opción, ya que ni ella ni su marido cuentan con familia allí que les pueda sacar de un apuro como el que ha provocado el Covid-19.

Reconoce que la situación le preocupa mucho y que hasta el último día que tuvo que ir a trabajar lo hizo vistiendo guantes para poder trasladarse tanto en el tren como en el autobús que tiene que coger para llegar a su empresa.

Su preocupación es, sobre todo, por sus niñas, aunque es consciente de que la población infantil es la que menos riesgo tiene. "Sobre todo me preocupaban mis padres, porque cuando surgió el brote les pilló aquí pasando unos días con nosotros. Mi hermana, que vive en Pontevedra, ya les estaba pidiendo que volvieran y así lo hicieron. Afortunadamente, ya hace semanas que se fueron y no pasó nada, por lo que yo les he recomendado que se vayan a pasar una temporada a la aldea, que estarán más tranquilos, sin estar en contacto con nadie", asegura.

La situación con las niñas en casa es complicada, aunque la pontevedresa celebra que tanto ella como su pareja tengan la opción de teletrabajar, "porque así nos podemos apoyar el uno en el otro".

"En casa rindes mucho trabajando, incluso eres capaz de hacer mucho más que cuando estás en la oficina porque no hay nadie que te pueda interrumpir. Cosa diferente ya es cuando hay niños ", manifiesta.

El cierre de los colegios fue un punto de inflexión para la población de Madrid, apunta Merchi Puente, "porque eso da mucho que pensar, que te llevan a creer que hay algo oculto que no te cuentan, que la cosa es bastante grave".

"Los niños están en casa y no salen porque los parques están cerrados. Ya no ves a nadie en la calle, o a muy poca gente", informa.

Confinados en casa también están Hugo Matos, otro pontevedrés, su mujer y su hija. Esta familia también vive en una de las comunidades autónomas consideradas zona de riesgo en España, La Rioja.

"Afortunadamente no tenemos síntomas, pero sí la despensa a reventar y la niña no sale de casa salvo necesidad", explica él, funcionario de la Administración central.

Reconoce que se nota la crisis del coronavirus porque la gente anda mucho más apurada de lo habitual por la calle y apenas se paran cuando se encuentran. Las calles están más silenciosas que de costumbre, pero si hay un lugar donde toda esta problemática se deja ver es en el supermercado. "Estos días en el Leroy Merlín no había ni rastrillos para el jardín, llegas a pensar que estás viviendo una película de Apocalipsis Zombie", afirma.

Literalmente, en la calle

Otra pontevedresa, Chus López, vivió una experiencia realmente desagradable estos días. Fue en Extremadura, una de las comunidades autónomas con menos casos de España.

Aunque ella vive en Plasencia asiduamente, se encontraba con su marido el pasado viernes buscando un nuevo piso, por lo que optaron por permanecer mientras tanto en un hotel, a la espera de la entrega de la vivienda mañana lunes. "De repente, nos llamaron del hotel, porque iban a cerrar todos los hoteles ante el aluvión de madrileños que venían a la comunidad autónoma para el fin de semana, y que nos teníamos que ir", narra realmente afectada. Literalmente, se vieron en la calle.

"Nos sentimos como apestados. La gente en la calle, al vernos con las maletas, nos miraba y cuchicheaban", dice apenada.

Finalmente, fueron acogidos por un compañero de trabajo en su casa y regresarán a Pontevedra hoy domingo al serle concedido el teletrabajo.