Sanxenxo ordena el cierre de las playas por el coronavirus

El Concello de Sanxenxo ha acordado el cierre de las playas como una de las medidas especiales para contener la expansión del Covid-19. La decisión se ha tomado ante la previsible llegada masiva de personas de otras provincias que tienen una segunda residencia en la villa turística tras el cierre de los colegios y la llegada del fin de semana. Además, el Sergas ha pedido a los madrileños que hayan recalado en el municipio que guarden cuarentena los próximos 14 días con la minima exposición pública, apelando a su responsabilidad.

Teresa Queiro, jefa del servicio de Medicina Preventiva e Saúde Pública del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) respondió a preguntas de FARO en la rueda de prensa de hoy sábado sobre la situación del coronavirus y la preocupación por la llegada de numerosos habitantes de Madrid a Sanxenxo. "Lo importante es que esas personas que vienen de esos sitios sean responsables y sigan las recomendaciones que se han hecho de no acudir a lugares públicos y de estar en su domicilio el mayor tiempo posible, aunque pueden salir a hacer la compra o determinadas actividades puntuales, pero no salir como si estuvieran de vacaciones porque la recomendación es que estén en una situación de contención, de cuarentena, de no exponerse a los demás. Si tienen síntomas, deben contactar con el sistema para que nosotros hagamos la determinación del coronavirus. Pero, en cualquier caso, si fuera negativa, deben continuar durante 14 días en cuarentena porque eso es lo que marca el período de incubación de la enfermedad, ya que ser negativo no implica que no puedan desarrollar luego síntomas".

La decisión de cerrar las playas sanxenxinas se ha adoptado en el gabinete de crisis convocado por el alcalde, Telmo Martín. El jueves ya se acordó cerrar todos los edificios e instalaciones municipales, así como suspender las actividades deportivas,culturales, educativas y sociales que dependen del Concello. Ayer se sumó a las medidas el cierre de los mercadillos y los parques infantiles y hoy, además del cierre de los arenales, también se han cerrado las oficinas de turismo y se ha decretado la incorporación de los policías y bomberos que estén de vacaciones.

También se ha decidido que durante la semana haya un policía delante del Concello y otro delante del edificio de Servicios Sociales para informar al público que la atención será telefónica y no presencial. La "situación de emergencia sanitaria" en Galicia y la declaración del "estado de alerta" obliga a intensificar esfuerzos y coordinación para, en la medida de nuestras competencias, contribuir a superar la crisis del coronavirus.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, convocó ayer al gabinete de crisis de Sanxenxo para reforzar y coordinar todos los medios municipales que garanticen el cumplimiento estricto de las decisiones que han tomado los gobiernos de España, Galicia y Sanxenxo respecto a la pandemia del Covid-19. El gabinete está integrado por el alcalde, la primera teniente alcalde, María Deza, los concejales de Seguridad Ciudadana, Jaime Leiro; Medio Ambiente,Juan Deza; Actividad Económica y Personal, Marcos Guisasola; Cultura y Educación, Paz Lago, el jefe de la policía local y el responsable del servicio de emergencias. Para esta reunión se ha considerado que había que contar con la presencia de los presidentes del CETS, Alfonso Martínez, y Entretrendas, Julio Presas. Según evolucione la situación, podrían hacerse nuevas incorporaciones si fuese necesario.