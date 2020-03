Se agotan el alcohol, el hipoclorito y las bases con las que elaborar desinfectantes caseros

"No han parado de pasar y preguntar, todo el día", explica el farmacéutico José Luis Domínguez, que atiende a decenas de clientes que, sobre todo "piden antisépticos, alcohol y así".

En la calle Oliva la tienda de una conocida cadena de perfumerías registra también un volumen de clientes equivalente al de la Navidad, en este caso que piden sobre todo "papel, alcohol y desinfectantes".

Se trata de productos agotados, al igual que los geles o mascarillas. "Hay varios preparados en el mercado, geles espesos y líquidos, y todos están agotados, así que la gente los hace", explican desde la Farmacia Esteban.

Hasta este establecimiento acudieron numerosos vecinos de la comarca en los últimos días para pedir alcoholes e hipocloritos "para después hacer fórmulas que sacan de internet o que les aconsejan", indican las mismas fuentes.

Se están agotando el alcohol de 96, el hipoclorito y los espesantes de las fórmulas más utilizadas por los pontevedreses como antisépticos caseros.

Los farmacéuticos recuerdan a FARO que estos establecimientos "no están autorizadas legalmente" a elaborar restos preparados, ya que se trata de productos registrados como viricidas o bactericidas que han de salir de un laboratorio, "pero eso no impide que un particular los pueda hacer, no se puede impedir que cualquier vecino de Pontevedra se haga con los productos de base y los elabore".