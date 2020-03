Homenaje a las anónimas imprescindibles

Más de un centenar de mujeres, de todas las edades, estratos sociales y oficios, protagonizan la intervención artística inaugurada ayer en las fachadas de la Casa Consistorial, la Casa das Campás y la facultad de Belas Artes. Se trata de una instalación efímera basada en fotografías que lleva por título "Inside Out: Mulleres [Rur]Urbanas" y en la que han participado más de 30 estudiantes de arte.

Un centenar de fotografías de gran formato se situaron sobre las fachadas de los tres edificios públicos, desde donde recordaron la decisiva contribución de la mujer rural a la construcción de nuestra identidad colectiva.

La intervención forma parte de un proyecto coletivo de arte urbano promovido desde 2011 por el artista francés JR y que se ha llevado a cabo en más de 1.800 localidades de 142 países. Pontevedra es la primera ciudad gallega en utilizar de este modo "el arte urbano para visibilizar la fuerza de las mujeres, del entorno rural pero también urbano del municipio", destaca la concejala de Igualdade.

Clara Rodríguez, de 7H cooperativa cultural, que es la entidad que impulsó la iniciativa con el apoyo del Concello y la UVigo, acompañó a la concejala de Promoción Económica en la presentación de la intervención y recordó que el arte cambia el mundo porque transforma a las personas; "hace que nos cuestionemos las cosas, que nos planteemos la realidad de otra manera", recordó.

La instalación (que se inició de mañana y se prolongó hasta alrededor de las 18 horas) rinde homenaje "a las mujeres de nuestro rural, de nuestras familias y contexto", que no figuran "en los libros de historia ni se estudian en la universidad pero sin ellas no hay historia, no hay futuro, y su trabajo no siempre es bien reconocido ni remunerado", destacó Clara Rodríguez.

Alegría Campos, otra de las artistas participantes, detalló que captaron las imágenes 25 alumnos de Bellas Artes y otros 10 a mayores colaboraron en este proyecto para fotografiar a mujeres del rural de Pontevedra, hasta 104 profesionales entre las que tienen un peso importante las mayores de 60 años.