Los casos de coronavirus ascienden a once en el área sanitaria de Pontevedra

Ya son once los casos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra. La Consellería de Sanidade ha confirmado este repunte, que supone prácticamente el doble que positivos que hace 24 horas.

De los cinco casos del jueves, al menos tres de ellos se contagiaron en Madrid. El primer positivo en el área sanitaria fue un transportista de 45 años, vecino de Meis, que regresaba de un viaje a la capital española. Tras él, la exministra popular Ana Pastor anunciaba en Twitter que se hallaba aislada en su casa de Pontevedra a causa del coronavirus. El tercero es un madrileño de avanza edad que acudió a la comarca para descansar en un balneario. Los otros dos afectados -conocidos hasta el jueves- son una médica internista del Hospital Montecelo y su pareja, en cuarentena en su domicilio.

A ellos se suman los seis nuevos positivos confirmados por Sanidade en este viernes. En total, ya son 112 los casos de infección por coronavirus en Galicia: 45 se concentran en el área de A Coruña, 20 en el área de Vigo, 14 en la de Ourense, once en Pontevedra, 12 en Santiago , seis en Lugo y cuatro en Ferrol.

Del total de pacientes contagiados, seis permanecen en la UCI, 26 están en unidades de hospitalización y 79 hacen seguimiento domiciliario de la enfermedad.

Hasta el momento, el Servizo Galego de Saúde ha realizado un total de 784 pruebas para detectar el Covid-19 en la población, buena parte de ellas con muestras recogidas a domicilio. Por otra parte, es importante destacar que ya se han dado las tres primeras altas en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Sanidade ha hecho hincapié una vez más en la importancia de no emplear el número 061 para aclarar dudas o para atenciones no urgentes, dado que podría obstaculizarse la atención de este tipo de emergencias. En caso de dudas o síntomas leves, la población debe llamar al 900 400 116 y, si se sospecha de que se pueda padecer coronavirus, no acudir a centros hospitalarios.

Desde este viernes, el Sergas pone además a disposición de la ciudadanía una página web --https://coronavirus.sergas.es--, en la que consultar la información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y a otros colectivos, con recomendaciones y pautas de actuación.