El Concurso de Comparsas de Campelo, suspendido por prevención del coronavirus

Tras varias reuniones con los colectivos organizadores, el Concello de Poio anunció la supresión o aplazamiento de diferentes actividades que se iban a celebrar este fin de semana. Se trata de una medida de prevención contra la pandemia del coronavirus, que no afecta a ningún vecino del municipio, pero sí a personas de otros lugares cercanos.

Así, se establece que el Concurso de Comparsas de Campelo, previsto para el domingo 15 de marzo, queda suspendido. Esta decisión fue consensuada con todas las asociaciones que también participan en su organización y el Concello agradece su sensibilidad y comprensión.

Las dos próximas Rutas del programa "8 fitos no Camiño", que se iban a desarrollar los sábados 14 y 21 de marzo, quedan aplazadas, pendientes de una nueva fecha.

El Concello también recomienda que no se celebren otros eventos de carácter lúdico previstos para los próximos días, como son las fiestas de San Gregorio, el Enterro do Galo Bruxo o las fiestas de San Xosé. Se trata de citas que pueden congregar a un gran número de personas, de diferentes edades, en un momento en el que la expansión del virus, aunque no llegó todavía al municipio poiense, se encuentra en un momento álgido en otras localidades del Estado.

El Concello de Poio también seguirá las directrices propuestas tanto por el Gobierno Central como por la Xunta de Galicia como medidas preventivas.