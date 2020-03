Cancelan dos congresos médicos en Sanxenxo y empiezan las anulaciones de reservas hoteleras

Tras unos días de calma expectante en los que la alerta sanitaria no se hizo sentir, los hoteles de Pontevedra y Sanxenxo registran las primeras cancelaciones de reservas y eventos, anulaciones que afectan a noches de hotel y también a simposios previstos para las próximas semanas. La preocupación "es máxima", reconocen fuentes del sector, que intentan trasladar un mensaje de tranquilidad a un mes de la Semana Santa, arranque de la temporada alta.

En Sanxenxo se han cancelado dos simposios sanitarios y "muchas habitaciones la pasada semana", confirman los portavoces de uno de los principales establecimientos, que prefiere no ser identificado. En la villa turística el impacto se ha sentido en dos momentos, un primero tras conocerse los primeros casos en Galicia "y ahora un segundo al anunciarse el escenario de contención reforzada, cierre de colegios etc de Madrid", señalan desde el sector.

Éste confiaba en marcar nuevos máximos históricos, revalidando el éxito de la pasada temporada, pero el ritmo de reservas "está siendo menor que otros años, aunque siguen haciéndose; por el momento el ritmo de cancelaciones se van compensando con otras reservas" de modo que el impacto no está siendo tan intenso como en otras localidades turísticas.

También ayuda a la tranquilidad que intentan transmitir que "uno de los simposios no se ha anulado, sino en principio aplazado, de modo que si se celebra por ejemplo el próximo otoño también se incorporaría al balance anual".

Más allá de estas primeras malas noticias, todas las miras del sector están puestas en las próximas semanas. Cada vez más, las reservas se formalizan en los últimos días y en la gran mayoría de los casos on line, así que en los hoteles, restaurantes y casas rurales cruzan los dedos ante el inminente arranque de la temporada alta, que impacta en más del 80% del PIB del municipio, según datos del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS)

En el caso de la ciudad de Pontevedra, hasta ayer apenas se había notado la alerta sanitaria, salvo por cancelaciones ligadas a la suspensión de los Juegos Nacionales de Trasplantados, Más allá de este evento, en el que estaba previsto que participasen 150 deportistas, distintos hoteles consultados por FARO (Boa Vila, Comercio o Rías Bajas entre ellos) no habían registrado durante el fin de semana anulaciones de importancia.

Esta tendencia cambió al avanzar la semana. La concejala de Promoción Económica y Turismo, Yoya Blanco, confirmó que "esta mañana ( por ayer) se han producido varias cancelaciones, en el sector hay tranquilidad, pero también preocupación porque han aumentado considerablemente".

Especialmente, se han anulado "reservas de italianos, cancelaciones que impactan más o menos dependiendo de las dimensiones del hotel, por ejemplo en uno pequeño se han producido 17 anulaciones lo que tiene un impacto significativo".

"No veo gran alarma entre los hoteleros", señala en todo caso la concejala, que insiste en la llamada a la tranquilidad. "No mantenemos reuniones porque no queremos generar encuentros innecesarios", añade, "pero estoy en contacto con los directores de varios hoteles y no me han transmitido un escenario de temor, aunque sí lógicamente de preocupación".

También busca evitar las reuniones la comunidad docente del IESIDE, centro universitario promovido por Abanca que impartirá a partir de hoy por videoconferenica todas sus clases, aplazando temporalmente las actividades presenciales en sus distintas sedes, entre ellas la de Pontevedra.

El programa municipal de visitas guiadas es otro que registra las primeras bajas. Ayer se produjeron cancelaciones de excursiones, "aunque tampoco es algo exagerado", señala Yoya Blanco, "y en la oficina turística se mantiene la afluencia de otros años por estas fechas".