El BNG promete que priorizará en la Xunta un Plan Integral de Mejora de la PO-308

El BNG se compromete a la elaboración de un Plan de Mellora Integral par ala PO-308 si llega a la Xunta de Galicia en las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril. Así lo manifestó ayer el cabeza de liga del Bloque Nacionalista Galego, Luís Bará, en una reunión con miembros de la plataforma de personas afectadas por la carretera.

Acompañado por la concejala poiense Marga Caldas y por otros representantes orgánicos e institucionales del BNG, Bará reconoció que la PO-308 es una travesía urbana que precisa de una reurbanización y rediseño urgente para corregir sus deficiencias en seguridad vial.

"Ten moitísima sinistralidade. Nos últimos anos houbo moitos accidentes con vítimas mortais, con moitos atropelos, e require unha actuación en serio", afirmó, para añadir que las actuaciones parciales que se están realizando por parte de la Xunta no resuelven la problemática global de la carretera, que además atraviesa núcleos muy habitados. Bará insistió en que "non pode ser que para as persoas que viven na súa contorna sexa unha ameaza permanente e un risco saír da casa, atravesar a estrada sen seguridade, sen accesibilidade, sen beirarrúas e sen unhas dotacións mínimas para un vial destas características".

En concreto, en lo que se refiere al núcleo de A Barca y Ferreirós, subrayó que es preciso impulsar desde la Xunta de la mano del BNG la llamada "Alternativa Norte" para tener una propuesta de desvío del tráfico que permita después urbanizar y dar características urbanas a la actual travesía, por la que pasan 15.000 vehículos al día.