Uniformes violetas para visibilizar la brecha de género en la Formación Profesional

Vestidas con sus respectivos uniformes, pero teñidos de color violeta, decenas de alumnas de los ciclos de Formación Profesional (FP) que se imparten en varios institutos pontevedreses se concentraron esta mañana en A Ferrería para visibilizar la brecha de género existente en estas formaciones y reivindicar igualdad de oportunidades a la hora de finalizar sus estudios.

Acompañadas de sus profesoras, las jóvenes portaron diferentes carteles en los que se podían leer consignas como "As mulleres podemos con todo" o "Igualdade de oportunidades para tdos". Pilar Tallón, vicedirectora del Carlos Oroza, uno de los centros educativos que participó en la iniciativa, explicó que "aínda que na sociedade as mulleres cociñan moito, o certo é que a porcentaxe de no ciclo de cociña é do 60% de alumnos e 40% de alumnas. Existe unha excepción no eido de panadería, confitería e respotería, onde a maioría son mulleres, pero logo a realidade é que nos obradores apenas hai mulleres. É por isto que queremos facer un chamamento para que todas as mulleres

que están formándose na actualidade logo poidan traballar en condicións de igualdade".

Por su parte, la vicedirectora del IES Xunqueira, Ana González, destacó que entre los ciclos de Automoción, Electrónica y Madera y mueble suman un total de 350 alumnos, de los cuales 26 son mujeres. Esta desigualdad en las cifras también se extiende al profesorado, pues de los 40 docentes de FP con los que cuenta el centro, tan solo 6 son profesoras y entre ellas se encuentra una de las dos maestras de Automoción que hay en Galicia. En este sentido, González comentó que "en ciclos como el de madera, disponemos de una ocupación del 100% y sin embargo hay falta de alumnado. Con este mensaje queremos informar a las jóvenes de que aquí hay oportunidades y tenemos chicas que están encantadas estudiándolos. Para nosotras es la oportunidad de darles información sobre unos estudios que a veces no se platean".

Asimismo, la vicedirectora del IES Xunqueira apuntó que en el ámbito de servicios hay muy poco alumnado masculino, ya que el 95% del cánon es femenino. A este respecto, Ana Gónzalez indicó que el acto de esta mañana también tendría que servir para llamar la atención sobre este hecho.

Otro de los centros que se sumó al acto para visibilizar la brecha de género en los ciclos formativos fue el IES Montecelo, cuya portavoz, la orientadora Mar Gómez apuntó que "onde máis notamos a diferencia de alumnado é nas formacións dirixidas a estudantes de entre 16 e 18 anos, pois en programas como o de mecánica, a porcentaxe de mulleres é 0; pero é 0 dende hai 11 anos, que son os que eu levo traballando neste centro". Lo contrario sucede en el ciclo de peluquería, donde según comenta esta orientadora, "cada ano só recibimos un ou dous rapaces, a maioría son alumnas", concluyó Mar Gómez.