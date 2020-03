El PP de Poio culpa de comprar likes al Concello de Poio a través de sus redes sociales, concretamente en Facebook. Los populares señalan una publicación que hace referencia a la "Manifestación en Defensa da Sanidade Pública Galega" del 9 de febrero, que recibió 572 me gustas. Denuncian que el equipo de gobierno destine dinero a este tipo de cuestiones.

Por su parte el concejal de Nuevas Teconologías, Xulio Barreiro, recuerda que esta acción se aprobó en el pleno para respaldar esta actividad. Además con respeto a los like indican que " al parecer, aparecen de residentes en Papúa (Nueva Guinea), ya no es la primera vez que Facebook relaciona la ubicación de Poio con una localidad de esa zona que, al parecer, se llama igual. Sobre este tema, el departamento de Nuevas Tecnologías ya se puso en varias ocasiones con los responsables de la red social para solventar este problema, pero, de momento, la petición aun no tuvo respuesta".

Además, el Concello aporta la facturación de la promoción de la publicación en cuestión. La cantidad destinada es de 3,34 euros, que a día de hoy aún no fueron facturados al Concello.

Por último recuerdan que la promoción de publicaciones en redes sociales es una fórmula habitual, que también se ha utilizado en la promoción de otros eventos e iniciativas que son de interés para la ciudadanía. "Entre ellas, consideremos que el servicio sanitario es una de las más importantes. Lamentamos que el grupo de la oposición no piense el mismo y que critique un acuerdo que ellos mismos respaldaron", comentan.