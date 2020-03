Confirmado el primer positivo de coronavirus del CHOP, al que se suma un segundo caso

El Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, en Madrid, ha confirmado el positivo por coronavirus del Hospital Montecelo, lo que convierte a este paciente, vecino del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en el primer enfermo por el Covid-19 de la misma. A él se suma un nuevo caso con positivo inicial en el complejo hospitalario pontevedrés, CHOP, pendiente de confirmación, como hace un día lo estaba el anterior. Se trataría, tal y como ha podido saber FARO, de un "paciente foráneo".

La Consellería de Sanidade informó ayer el resultado del centro de análisis de Madrid, que solamente ha venido a confirmar una evidencia que los facultativos de Pontevedra ya tenían clara, en vista de la evolución del paciente, ingresado desde el pasado fin de semana en el Hospital de Montecelo.

El caso de Pontevedra es el primero del área sanitaria. A nivel gallego hay confirmados un total de 27, una cifra que casi se ha multiplicado por más de cuatro en un par de días en la comunidad autónoma.

El paciente, de unos 45 años y vecino de Meis, se encuentra aislado en el hospital pontevedrés, en el que la gerencia activó el protocolo incluido en el Plan de Contingencia por el Coronavirus. Su estado empeoró el pasado lunes por la noche, con un comportamiento que cumplía los criterios de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, aunque finalmente se optó por mantenerlo en aislamiento en planta en vista de su evolución.

En el hospital de referencia de Pontevedra aguardan ahora, tal y como han informado diversas fuentes sanitarias, por una nueva confirmación de otro caso que ya ha dado positivo. Estas mismas fuentes aseguran que no se trataría de un vecino del área.

Mensaje de tranquilidad

Aunque los profesionales de la sanidad pública insisten en enviar un mensaje de tranquilidad, lo cierto es que en los centros de salud y de Atención Primaria del área sanitaria ya se ha comenzado a notar un descenso en la afluencia de pacientes por el miedo a un posible contagio con el Covid-19.

"No se aprecian cambios notorios en el día a día, pero sí que ha bajado el volumen de gente que acude a la consulta", reconoce Carlos Názara, especialista en Medicina Interna y de Familia y Doctor en Medicina, que aconseja que "prudencia sí, miedo no".

"Estos días se están viendo muchas patologías respiratorias comnes, mientras que la gripe, que hubo mucha del tipo A, prácticamente ha desaparecido", informa el facultativo.

Su mensaje es de absoluta tranquilidad a la población. "Los casos en Galicia se están viendo con cuentagotas y no se debe alarmar", recalca, para añadir que "la gente debe tomar las medidas de precaución que se están difundiendo a través de los medios de comunicación".

"No se deben tomar a la ligera, sobre todo las que tiene que ver con la higiene de manos y la higiene respiratoria: usar pañuelos de un solo uso, toser o estornudar en el codo... Hay que recordar que este virus tiene una supervivencia en superficies, como utensilios o mesas, de hasta nueve días, de ahí tanta infectividad", resume.

En cuanto a la población mayor, la que más riesgo tiene ante el Covid-19, Carlos Názara destaca que una de las ventajas de que estén vacunados contra la gripe ha propiciado que tengan que acudir menos por los centros de salud. "Mientras estén lejos, están tranquilos y nosotros también", celebra.

"Todavía no hacemos la recomendación de que se queden en casa y la gente está haciendo vida normal, con la importancia de la higiene de manos y respiratoria", apunta.

Sin reuniones científicas

Otra de las claves es evitar reuniones o eventos con aglomeraciones. "A nosotros ya nos han prohibido nuestros eventos científicos, sobre todo por el miedo a que escasee el personal sanitario, como ha ocurrido en el País Vasco, que se ha quedado sin internistas", informa.

El doctor recalca que la sintomatología del coronavirus es, en un inicio, exactamente la misma que la de una gripe: tos, fatiga, dificultad respiratoria, fiebre alta... "Lo que nos puede orientar es la trayectoria personal de esta persona, de dónde viene y de dónde procede. Ante eso marcamos el protocolo para aislar en el centro sanitario, en una estancia específica con mascarilla, bata desechable, gafas...", indica Carlos Názara.

El traslado al hospital se realiza con una ambulancia del 061, en la que el personal va protegido para no contagiarse.

En caso de dar positivo, si no es un caso grave, el enfermo puede permanecer en su casa aislado. Si reviste gravedad, ingresa en el centro hospitalario.

La crisis del coronavirus no solo afecta a la población en general, sino también al personal sanitario, que se queja de la falta de información por parte de la gerencia del área de Pontevedra y O Salnés.

En el servicio de Urgencias del Hospital Montecelo, uno de los más expuestos al Covid-19, lamentan que no hay suficientes kits contra el virus. Esto, aseguran los trabajadores, no solo supone un riesgo para ellos como personal sanitario, sino para los pacientes, ya que su contagio afectará a los segundos.

Los kits se componen de una bata completa, que no deja a la vista la piel de los brazos; mascarillas tanto de vías respiratorias como de ojos; guantes y gorro. Sin embargo, muchos de ellos solo disponen de mascarillas 3M y guantes, dejando a la vista el resto de zonas que se deben proteger.

"El miedo es libre"

Por otro lado, y en especial el personal de enfermería y el cuerpo de celadores, los que más contacto físico tienen con los enfermos están molestos por la falta de información por parte de la gerencia.

No entienden que no se les informe. "No nos cuentan nada", afirman.

En este sentido, indican que "los trabajadores quieren saber a qué se enfrentan". "El miedo es libre y el desconocimiento lo alimenta", se lamentan.