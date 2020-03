Un trasplantado de riñón logra desbloquear su paso por quirófano gracias a las redes sociales

El pontevedrés Mario Iglesias ha logrado, a través de un SOS lanzado en las redes sociales, desbloquear la situación a la que el Servizo Galego de Saúde, Sergas, le tenía sometido desde hace semanas al no hacer efectiva una operación quirúrgica. Asegura que si no le operan ya corre el riesgo de sufrir una infección grave que, dada su condición de trasplantado de riñón, podría ocasionar serias consecuencias a su salud. Tras menos de 24 horas de una publicación en su muro de Facebook denunciando el caso, logró que las autoridades sanitarias movieran ficha y le comunicasen ayer mismo su inminente traslado al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

"Llevo tres semanas en esta situación y el Sergas no me da ninguna otra solución que trasladarme al Hospital de la Paz en Madrid, una solución ridícula y surrealista teniendo aquí un hospital de referencia y con un equipo capaz como el el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que se niega a operarme por no considerar que sea grave o urgente", se lamentaba desde su cama en la planta de Medicina Interna del Hospital Montecelo de Pontevedra.

El hombre lleva aguardando por una operación que elimine un foco de infección que le apareció enla zona del hombro a finales del año pasado. "Todo empezó el 31 de diciembre del 2019 cuando comencé a sentir un malestar generalizado y un dolor que abarca la zona del hombro izquierdo hasta el omóplato. En los siguientes días empiezo con fiebre y lo que parecía ser una gripe", explica. "El 3 de enero y debido a que la fiebre no remite y mi estado va a peor llamamos a una ambulancia e ingreso por urgencias del hospital Montecelo de Pontevedra con una sepsis (infección distendida por el cuerpo)", añade.

Tras pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, desarrolló un bulto encima de la clavícula izquierda. Le informan que se debe a una artritis que ocasiona esa zona de pus y que debe ser en el Hospital Clínico Universitario de Santiago donde deben operarlo, por ser el de referencia en estos casos.

Tras estar en casa con tratamiento de antibióticos, vuelve a ingresar el 21 de febrero tras un evidente empeoramiento. Su sorpresa llega cuando desde esa área sanitaria se negaron a realizar la intervención quirúrgica por no considerarla grave o urgente.

"Desde Santiago se niegan a operarme debido a que no consideran mi caso grave y diciendo que aquí en Pontevedra también hay traumatólogos, y que si aquí no me quieren operar, ellos tampoco. En este momento estoy con altas dosis de antibióticos y el bulto de mi clavícula tiene el tamaño aproximado de un puño", explicó en su texto de denuncia en Facebook el pasado lunes.

La elevada interacción de personas en su "post", con más de 6.000 compartidos, ha llevado al Sergas a reaccionar, dando un final feliz a su SOS virtual.