El gobierno promete la puesta en valor del parque de O Mirador entre reproches del PP

La Corporación de Pontevedra celebró ayer una sesión plenaria cuyo debate se centró en el estado del parque de O Mirador de Monte Porreiro y en el proyecto del futuro "skatepark" que el Concello tiene intención de construir en el campus. La sesión también sirvió para aprobar de manera definitiva los presupuestos de Pontevedra al rechazar la Corporación, con los votos del BNG y PSOE, la única enmienda presentada por el colectivo Umia Vivo, para pedir medidas de protección hacia los petroglifos.

Respecto al parque de O Mirador, fue una moción del PP reclamando su puesta en valor con una inversión mínima de 500.000 euros la que propició el debate. Los populares criticaron al bipartito por mantener en una situación de "abandono" no solo el parque, sino que todo su entorno y el conjunto del barrio de Monte Porreiro. Domínguez considera que O Mirador debería ser uno de los parques "emblemáticos" de Pontevedra y, sin embargo, asegura que su estado es "lamentable".

El concejal de Medio Natural, el socialista Iván Puentes, fue el encargado de dar respuesta a las críticas del PP. Mostró su "sorpresa" por el hecho de que los populares trajeran precisamente al pleno en el que se aprobaban los presupuestos una moción en la que se pide una partida de nada menos que 500.000 euros para arreglar este espacio. Puentes lamentó que el PP no se acordara de este parque "hace un mes" cuando se debatieron los presupuestos y que no "presentaran ninguna enmienda" al respecto. Por eso, justificó el rechazo a la moción de los populares en "no blanquear" este supuesto olvido o error de los populares al no enmendar el presupuesto. También justificó su rechazo en la promesa de que se va a invertir una cantidad todavía mayor que esos 500.000 euros que solicitaba el PP a lo largo de este mandato en la "puesta en valor" de este parque y de todo su entorno. Recordó que se tramita la creación de un espacio botánico en todo este enclave que formará un conjunto con la zona verde de la UNED que se abrirá al público.

El portavoz del PP, Rafa Domínguez, insistió en que, nuevamente, "El BNG y el PSOE votan en contra de todas las mociones que trae el PP para arreglar Monte Porreiro, no sé que tiene el gobierno local conta este barrio". Puentes insistió en que el gobierno local está "trabajando activamente" en Monte Porreiro.

Más suerte tuvieron los populares con una segunda moción con la que se pretendía mejorar el proyecto del futuro "skatepark" que se va a construir en el campus. Pese a las críticas expresadas por el edil Guillermo Juncal hacia el ejecutivo por el retraso que acumula el proyecto; el PP aceptó una enmienda planteada por el gobierno local y la iniciativa saldrá adelante. El acuerdo permitirá reformar el proyecto para adaptarlo a la nueva normativa y que esta instalación esté preparada para acoger competiciones oficiales de esta disciplina. No se aceptó una enmienda de Ciudadanos para crear también un espacio de "parkour" porque supondría un nuevo retraso en su tramitación.