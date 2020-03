Ganadores del Domingos de Piñata que se celebró en Cerdedo-Cotobade

| Cerdedo-Cotobade celebró su fiesta de despedida del Carnaval 2020 en Carballedo con el tradicional Domingo de Piñata, que incluyó un espectacular y vistoso desfile entre la Plaza del Concello y el pabellón municipal, el concurso de disfraces y otras actividades paralelas, que registraron una afluencia de más de un millar de personas. El certamen tuvo como ganadoras a las creaciones " Ramonciña" (individual infantil), "Afilador" (individual adulto), " Olimpiadísimas" (pareja infantil) y "Vikingos" (pareja adulto). Además, también hubo distinciones para los ochos grupos y comparsas "¿Dónde vas Paco?", "Os Saramajeiros", "Equipo de curling", " Hakuna Matata", "Paxaros e paxaradas. No me andes no millo!", "Canta! Borela", " Cañon de Pau" y " Postres lácteos caroianos". Hace falta señalar que muchos de estos conjuntos procedían de parroquias del propio municipio.