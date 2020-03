Estudiantes de institutos pontevedreses le cantan las cuarenta al machismo

"Non son a túa serventa, hoxe cántoche as corenta. Nosoutras parimos, nosoutras coidamos, dende lactantes até xubilados. Non queremos axuda, queremos corresponsabilidade. Acaso non tes fillo? Acaso non tes filla?". Fue el mensaje contundente que enviaron las alumnas y alumnos de varios institutos pontevedreses en la mañana de ayer en la Praza da Ferrería en un flashmob que organizaron con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Estudiantes del IES Frei Martín Sarmiento, del Luís Seoane, del Sánchez Cantón y del Valle-Inclán celebraron así una jornada reivindicativa en el centro de Pontevedra para reivindicar los derechos de las mujeres y llamar la atención sobre los cuidados, que en la mayor parte de los casos, tal y como demuestran las estadísticas, recaen sobre los hombros de la mujer. Sin ir más lejos, los datos más recientes del Instituto Galego de Estatística reflejan que entre la población inactiva, a la hora de renunciar al empleo por los cuidados y las tareas del hogar, el 86% de las personas que se encuentra en esta situación son mujeres.

Entre las distintas performances que se llevaron a cabo en A Ferrería, los alumnos bailaron la canción "La puerta violeta", de la artista española Rozalén; interpretaron "Non son fada", de la cantante gallega Sés; realizaron una intervención emulando la gran carga que soportan las mujeres en el ámbito doméstico y de los cuidados, enfrentándose diariamente a las tareas de la limpieza, de la manutención y de l cuidado de los más pequeños, para finalizar con el flashmob, cuyo mensaje resonó muy claro y alto.

Violencias normalizadas

Marta Sampedro, Natalia Murín y Aarón Maquieira fueron algunos de los estudiantes que participaron ayer en los actos del 8M celebrados en A Ferrería. Estos tres estudiantes pertenecen al IES Sánchez Cantón y comentaron que lo que más les preocupa en la actualidad es que continúe habiendo asesinatos y malos tratos a la mujer por el mero hecho de serlo. Asimismo, los tres estudiantes coincidieron en que gran parte de la sociedad sigue culpando a las víctimas cuando se perpreta una violación o agresión sexual.

En este sentido, señalaron que "aínda que non o pareza, ao noso arredor hai un montón de casos de violacións. Eu, persoalmente, coñezo a varias mulleres que foron vítimas de violacións e hai moi pouca conciencia ao respecto. Semella que pasa lonxe, pero o certo é que o temos entre nós, está normalizada, e en moitos casos entre xente que coñecemos", indicó Marta Sampedro. Las jóvenes estudiantes también apuntaron que, en muchas ocasiones, "non se di nada por medo, pero si que existen estas violencias".

Estas alumnas del instituto pontevedrés Sánchez Cantón explicaron que en su día a día no es raro que se den situaciones machistas y pusieron como ejemplo que, en una ocasión, "falando dun caso dunha violación, tivemos que escoitar que era normal porque a moza ía vestida de maneira provocativa. Falta moito por avanzar, pero creo que si se mellorou moito". Marta Sampedro relató también que "é moi típico que se nos insulte por defender o feminismo; case sempre nos chaman feminazis".

Por su parte, Aarón Maquieira explicó la realidad que viven los chicos en relación al feminismo y contó que "no sector masculino hai opinións mois distintas; por unha parte están os que cren que os que defendemos o feminismo queremos a superioridade da muller sobre o home, e logo estamos os que coma min entendemos que o feminismo só busca a igualdade de todas as persoas, homes e mulleres. E por sorte, estes somos a maioría", manifestó este joven estudiante del Sánchez Cantón.

En el acto estuvieron presentes la concelleira de Igualdade, Paloma Castro, y la diputada Olga García, quienes también participaron en el flashmob. En su intervención, la responsable del área de Igualdade se dirigió en primer lugar a las alumnas y alumnos que conforman el Consello da Muller Nova, animándolos a continuar trabajando en favor de la igualdad, ya que, "sin saberlo, estáis contribuyendo a cambiar el mundo. Seguid así, sed libres, pensad por vosotros mismos y no dejéis que nadie os condicione".

La titular municipal de Igualdade también manifestó su agradecimiento al profesorado por su esfuerzo y dedicación, "constituyéndose como piezas fundamentales de la lucha por la igualdad", señaló Paloma Castro.

En segundo lugar, Castro pidió al alumnado presente en la Praza da Ferrería que reflexionaran sobre el motivo que los llevaba a estar allí concentrados: "Tenèis la suerte de vivir en un país libre, donde podéis pensar y opinar. Hay muchas mujeres que, por el país en el que viven, su cultura o su religión, no pueden hacerlo. Nosotros tenemos que alzar la voz por todas ellas, porque el feminismo es igualdad y no se detiene en ninguna frontera ni hace excepciones culturales".

Paloma Castro concluyó diciendo que estaba convencida que las nuevas generaciones "contribuirán a conseguir una sociedad igualitaria y, por lo tanto, más justa. Asumid, chicas y chicos, el mismo grado de responsabilidad. Dad ejemplo en la escuela, en vuestro contorno, en el hogar? y educad a los vuestros".