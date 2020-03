Las agencias, primer eslabón del turismo en notar el impacto de la alerta sanitaria

Entre un 10% y un 20% de cancelaciones, según las agencias, es el primer impacto cuantificable que está teniendo la amenaza del coronavirus en la economía de la ciudad del Lérez, un bajón que se suma a noticias como la suspensión de los Juegos Nacionales de Trasplantados que estaba previsto que arrancasen en Pontevedra el próximo 29 de abril. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitía su preocupación por la "situación delicada" que supone el coronavirus para el turismo. Con todo, la situación en el sector turístico es de calma expectante, y ni los hoteles han registrado anulaciones masivas como las de otras ciudades españolas ni en las oficinas turísticas se perciben variaciones en la afluencia.

No sucede lo mismo en el caso de las agencias, donde "perfectamente las cancelaciones rondan ya el 20%", explican a FARO desde Viajes Circe. Un porcentaje significativo las formalizan empresas tras suspender los cursos y otros programas de formación que programan periódicamente en distintos países.

"También se han suspendido eventos, reuniones y ferias internacionales" en varios países, recuerdan los profesionales del sector, "y a mayores está la gente que cancela vacaciones", de modo que las agencias están percibiendo con claridad los efectos de la alerta sanitaria.

Se percibe especialmente en los viajes reservados a la Tercera Edad y estudiantiles, por ejemplo la suspensión del congreso Erasmus previsto para los próximos días en Chipre, y por supuesto en las reservas para Italia, destino para el que compañías como Air Europa han cancelado varios vuelos.

En Viajes Deza "hay cancelaciones, pero son minimas" y sobre todo se hacen sentir"en viajes como los del Imserso, pero en viajes propios, que organizamos varios por la Península, no lo percibimos". Es una de las agencias que constata que "la gente pregunta, tiene dudas" sobre la alerta sanitaria mundial, pero sin que ello tenga excesivo impacto en su balance de resultados.

Por su parte, en Galicia Express explican que "las compañías aéreas solo devuelven el dinero si el vuelo se ha cancelado, si se mantiene el vuelo la gente o está obligada a ir o renuncia al viaje, los seguros no cubren esta circunstancia por pandiemia. Es lo que explica que no haya más cancelaciones, el que sigue viajando es porque no le queda más remedio".

Por su parte, los demás agentes del sector turístico local no detectan cambios significativos, más allá de cancelaciones de eventos como los Juegos de Trasplantados. Hoteles céntricos como Rías Bajas o Comercio apenas han tenido cancelaciones ligadas a la alerta sanitaria y tampoco desde la administración se perciben datos preocupantes.

La concejala de Promoción Económica y Turismo, Yoya Blanco, confirma que "la afluencia a la oficina turística de la Casa da Luz se mantiene en cifras muy semejantes a las de anteriores años por estas fechas, no podemos hablar de bajón ni de muchas cancelaciones, más allá de las que se relacionan con los eventos deportivos que fueron anulados y que convocaban a personas con especiales situaciones de riesgo".