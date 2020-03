Ramallo pide al PSOE aportes en "positivo" en el debate sobre el uso del espacio portuario

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, respondió ayer a las críticas del PSOE respecto a la ubicación del Auditorio y a la estrategia de Concello para el aprochamiento del espacio portuario.

La regidora asegura que "esperar a que un trabajo esté encargado, organizado y encauzado para criticarlo es algo que no esperábamos del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Marín". "Hablan de improvisar, aunque la Estrategia de Fondos Europeos incluía ya entre sus objetivos a desarrollar la construcción de un centro cultural, en la zona portuaria, en el año 2015/2016, es decir, hace ya cuatro años". También recuerda que se realizó un estudio de desarrollo de la parcela, se ofreció un ámbito de actuación, publicado y expuesto al público "hace ahora más de un año" por lo que "no entendemos que el Partido Socialista no se suma y haga aportaciones de manera constructiva a un proyecto tan importante para Marín, valorando el poder mejorarlo y no cuestionando su ubicación".

Recuerda además que la parcela en la que se va a ubicar "un extraordinario edificio de 4 millones de euros es la misma en la que el mismo partido socialista con su portavoz en el Gobierno, es decir, estando de acuerdo, plantearon, licitaron y adjudicaron y dieron licencia a un centro de ocio que luego hubo que resolver porque no daban los números". Además, recuerda que aquella decisión bloqueó durante 6 años aquella parcela por lo que lamentan que ahora "que tenemos el futuro despejado quieren que acechen nubarrones". Por ello le pide al PSOE un acercamiento al proyecto pero "en positivo, para aportar".