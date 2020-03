El PP reclama que se mejore el estado del parque de O Mirador

El presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha registrado una moción en la que solicita el arreglo integral del parque de O Mirador, en Monteporreiro: "Hablamos de un enclave en uno de los barrios más poblados de Pontevedra, que a pesar de su población y de su cercanía al centro su estado de abandono es decepcionante".

El popular ha indicó que la zona en cuestión, el parque Europa, continúa con deficiencias en la limpieza y sufre de diversos problemas como "baldosas rotas en las aceras o maleza que impide el normal paso de carritos o personas con movilidad reducida".

"La iluminación es deficiente en todo el barrio en general, generando a veces una sensación de inseguridad entre los vecinos", destacó Domínguez, quien cree que la humanización del barrio "no se ha abordado en los últimos años, y las inversiones son menores, no profundizando en las mismas y haciendo pequeños arreglos que no consiguen ni de lejos paliar los males endémicos del barrio, entre otras cosas por el abandono del Concello de Pontevedra". Por ello, el popular ha reseñado que el PP de Pontevedra ya ha presentado otras mociones como "plan de choque para Monteporreiro", desechadas por el Gobierno local.

"O Mirador es sin duda uno de los espacios singulares más bonitos e interesantes, no solo de Monteporreiro, sino de toda Pontevedra. Su ubicación, y su tamaño le permitirían ser un foco de atracción increíble para que la gente se acercase al barrio". Cree que la inversión mínima en su arreglo debería ser de 500.000 euros.