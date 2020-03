Miles de mujeres claman en el corazón de Pontevedra que arda el sistema patriarcal

"Téñennos medo porque xa non temos medo. Téñennos medo porque xa non temos medo. ¡Que arda!". "Non é non, o demais é violación". "Abaixo o patriarcado que vai caer, que vai caer. Arriba o feminismo que vai vencer, que vai vencer". Fueron algunos de los cánticos que resonaron ayer en las calles de Pontevedra en la gran manifestación convocada en la ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Miles de mujeres clamaron ayer contra la violencia machista en una marcha que, este año, se celebró bajo el lema "Sen coidados non hai vida", con el objetivo de visibilizar que en la mayor parte de los casos es sobre la mujer sobre la que recae todo el peso de los cuidados de los más pequeños, los mayores y las personas dependientes, tanto en el hogar como en lo laboral.

La manifestación de Pontevedra también estuvo caracterizada por la presencia de numerosas niñas portando pancartas en las que podía leerse mensajes claros y contundentes como: "Si yo puedo entender el feminismo, ¿por qué tu no?", y mujeres adultas y adolescentes cuyos carteles reivindicativos rezaban: "Sigo flipando por tener que protestar por esta puta mierda" , "si me matan no prendan velas, enciendan barricadas", "no quiero tu piropo, quiero tu respeto", "non fai falta cona para pasar unha fregona", "traspaso delantal, nunca te faltará trabajo" o "o feminismo cambioume a vida e non dexarei que o machismo ma quite".

La salida de la marcha que tiñó las calles de la ciudad del Lérez de color violeta partió puntual desde la plaza del Hospital Provincial a las 17.30 horas, para después recorrer al ritmo de los tambores de la batucada feminista las calles de Benito Corbal, Daniel de la Sota, Andrés Muruais, Augusto González Besada, Oliva y Praza da Peregrina, para finalmente terminar inundando la Praza da Ferrería.

Una vez concentradas en A Ferrería, algunos grupos de mujeres realizaron cánticos contra la celebración del Tour Universo Muller en el día de protesta por los derechos de la mujer, diciendo que "o 8 de marzo é do feminismo e non de Iberdrola".

Previamente a la lectura del manifiesto, desde la plataforma de Galegas 8M de Pontevedra también se hicieron críticas a que la concejalía de Igualdade no aportara un palco y megafonía para la lectura del manifiesto. Sin embargo, la titular del área municipal de Igualdade, Paloma Castro, quien estaba presente en la concentración y visiblemente molesta por estos comentarios, aseguró que sí realizó esta oferta a los colectivos feminista, quienes la rechazaron, y dispone de los correos electrónicos que así lo acreditan.

Más allá de esta polémica, la jornada del 8 de marzo se vivió en Pontevedra con una fuerte energía feminista, que puso el foco en los cuidados, en las empleadas del hogar y también en la visibilización de las principales problemáticas a las que se enfrentan las mujeres del rural.

"Queremos reivindicar o vínculo coa terra! Esiximos soberanía alimentaria! Temos que tomar conciencia do que consumimos, ter en conta os criterios de proximidade nas nosas compras. Defender o medio onde vivimos é imprescindíbel para defender a vida. O noso territorio, como o noso corpo, son campos de batalla. Por todo isto e por tantas outras cousas, que trema Pontevedra!". Este fue el alegato final con el que los diferentes colectivos pontevedreses y de la comarca pusieron fin a una jornada violeta en la ciudad, concluyendo que, a estas alturas, "non hai dios que nos pare".