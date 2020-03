Alumnas y alumnos de los institutos pontevedres le cantan las cuarenta al machismo

"Non son a túa serventa, hoxe cántoche as corenta. Nosoutras parimos, nosoutras coidamos, dende lactantes até xubilados. Non queremos axuda, queremos corresponsabilidade". Fue el mensaje contundente que enviaron las alumnas y alumnos de varios institutos pontevedreses esta mañana en la Praza da Ferrería en un flashmob que organizaron con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Estudiantes del IES Frei Martín Sarmiento, del Luís Seoane, del Sánchez Cantón y del Valle-Inclán celebraron esta mañana una jornada reivindicativa en el centro de Pontevedra para reivindicar los derechos de las mujeres y llamar la atención sobre los cuidados, que en la mayor parte de los casos, tal y como demuestras las estadísticas, recae sobre los hombros de la mujer. Sin ir más lejos, el Instituto Galego de Estatística recoge que entre la población inactiva, a la hora de renunciar al empleo por los cuidados y las tareas del hogar, el 86% de las personas que se encuentra en esta situación son mujeres.

Entre las distintas performance que se llevaron a cabo en A Ferrería, los alumnos bailaron la canción "La puerta violeta", de Rozalén; interpretaron "Non son fada", de Sés; realizaron una intervención emulando la gran carga que soportan las mujeres en el ámbito doméstico y de los cuidados para finalizar con el flashmob. En el acto estuvieron presentes la concelleira de Igualdade, Paloma Castro, y la diputada Olga García, quienes también participaron en el flashmob.