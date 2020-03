El Pontevedra salva tres puntos ante un filial peligroso (2-3)

A los 30 segundos de que se iniciara el juego sobre la ciudad deportiva del Getafe, Rufo ya peleaba fuerte. Así no tardó mucho en marcar el primer gol en el minuto 10. La ventaja no duró mucho el filal madrileño contestó rápidamente con un tanto de Hugo Duro.

El Pontevedra no se vino abajo ni mucho menos creando oportunidades constantemente con un Álex González muy entregado y un Rufo que no para de aportar tanto en ataque como en defensa. El madrileño trajo así el segundo gol del Pontevedra al marcador de cabeza en un pase de Bustos. Pero Los granates no estaban siendo suficientemente sólidos en la defensa y encajaron un segundo gol del Getafe B que empataba el encuentro.

Tras el descanso los de Jesús Ramos salieron con menos fuerza al campo. Salvó al equipo Edu que evitó que llegara el tercero del Pontevedra con varias ocasiones por parte de los madrileños.

Llegó así Álex González que aprovechó un balón de Zabaleta y marcó el tercero. El Pontevedra llevaba ventaja, pero no estaba siendo suficientemente duro y el Getafe tuvo hasta tres oportunidades de empatar, la última a cinco minutos del final que Sousa paró llevándose así los tres puntos a Pasarón.