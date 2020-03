"A maxia do inverno" triunfa en el desfile de Carnaval de Sanxenxo

| Sanxenxo celebró ayer su desfile de adultos de Carnaval después de que tuviera que ser aplazado el pasado domingo por el mal tiempo. Ayer los participantes sí que contaron con una tarde magnífica para mostrar sus coloridas creaciones y sus divertidos disfraces en un concurso en el que se repartieron 9.850 euros en premios. La comitiva partió de la calle Luis Rocafort hacia el puerto de Portonovo en un recorrido de casi dos kilómetros. En la categoría de grupos de más de 20 componentes los ganadores fueron "A maxia do inverno", seguidos de "Aladdin" y "Cucarachas Fashion Week". "Os da Caña" ganaron en la categoría de Fantasía, seguidos de "Os Canecos" y de "As flores do Carnaval". "A fraga encantada", "O dragón máxima da reciclaxe", "A dama de dobre personalidade e a súa besta" o "Costureiros" fueron otros disfraces que ganaron en sus respectivas categorías.