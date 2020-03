Una mirada al pasado de las mujeres trabajadoras de Poio

María Teresa, Genoveva, Manuela, Divina y María del Carmen son cinco vecinas de Poio que representan el papel de la mujer trabajadora y muestran cómo se han forjado su porvenir a base de lucha y trabajo siendo mujeres fuertes que han sabido lo importante de ser independientes. Sus historias se recogen en el libro "Mulleres de Poio" que se presentó ayer en Casal de Ferreirós. Juntas recuerdan su vida laboral y personal y rememoran cómo fue el tiempo que les tocó vivir de jóvenes y cómo ha cambiado desde entonces el papel de la mujer, aunque quede mucho que luchar.

"Trabajé en la compra del marisco, empecé a comprar camarón, que había muchísimo, después también berberecho para las fábricas y luego exportábamos fuera. Mandábamos camarón a Madrid y al principio no lo querían porque no lo conocían", así recuerda María Teresa de la Fuente de 89 años cómo empezó a trabajar desde bien joven. Ella es una de las homenajeadas por el Concello de Poio por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que protagonizan el libro Mulleres de Poio que se presentó ayer en Casal de Ferreirós.

"Me casé con 20 años y con mi marido empezamos con la compra del marisco", antes de eso María Teresa aprendió a coser en A Seara. Es una de esas mujeres emprendedoras que junto a su marido levantó un restaurante. Recuerda con cariño los tiempos de la escuela, y como al finalizar ayudaba en la casa trabajando en las fincas o cuando iba con su hermana a la feria de Pontevedra con una cesta en la cabeza a vender cebollas y otros productos de la finca. Hoy en día ve con orgullo como aquel sacrificado negocio de marisco que ella y su marido fundaron se ha convertido en una empresa, "Mares de Galicia", gestionada ahora por sus hijos, que exporta productos a toda España.

Como ella, Genoveva Sanmartín recuerda a sus 82 años cómo ayudaba a su madre desde que iba a la escuela. "Trabajé mucho y en muchas cosas. Me casé a los 20 años y a los 25 me quedé viuda, once meses después se quedó mi madre", recuerda entre lágrimas. Entonces se fue a Francia a trabajar cuidando distintas casas, estuvo cuatro años allí ahorrando y mandando dinero a Samieira. Al volver comenzó a trabajar en un bar y también en las bateas y se volvió a casar. Ahora presume de verse en los carteles con su ilustración por todo Poio y bromea, picarona, que es la que más se parece al dibujo.

Estas mujeres han sufrido una vida de trabajo y desigualdades y saben que, aunque aún queda mucho camino por recorrer, las mujeres tienen ahora más derechos. "Me gusta mucho que ahora la mujer sea independiente, porque la mujer que depende de un hombre lo pasa muy mal", comenta Manuela Gómez. "Ahora veo que mis hijas llevan otra vida que no llevé yo, aunque también luchan mucho, pero antes era mucha esclavitud", recuerda esta vecina de Raxó de 79 años.

Manuela trabajó en su casa, en las mejilloneras, en las conserveras y restaurantes y tuvo hijos "que había que cuidar lavar y llevar a la escuela y había meses que no llegaba el dinero para los libros y no había ayudas" recuerda. "Meu home marchaba seis ou sete meses, deixábame preñada, cando viña do mar atopábame libre e volvíame cargar", comenta señalando que no paró de trabajar desde los 13 años.

La mayoría de estas cinco mujeres han trabajado de todo lo que han podido y más y Divina Barreiro lo sigue haciendo aún con 71 años. "Me jubilé, pero sigo trabajando la finca, ahora voy cuando puedo, pero una no se jubila del todo porque no hacer nada tampoco es. Los jueves voy a pintura, los viernes a bolillo, también calceto, estoy siempre entretenida", comenta entre risas.

Divina dejó la escuela antes de los 10 años después de que su madre se cayera y tuviera que estar un mes y medio en cama. "Teníamos una vaca y había que llevar la leche a Combarro para venderla. Cuando mi madre se puso bien aprendí a coser", revive. Ya casada y con su marido compraron bateas y se dedicaron al negocio del mejillón. "Luego mi marido enfermó y cuidé de él hasta que murió cuando yo tenía 51 años, después seguí trabajando con mis hijos", señala.

"Mi marido y yo trabajamos siempre juntos, pero cuando llegábamos de trabajar yo hacía la comida para irnos al trabajo de nuevo. En la comida no, en otras cosas sí me ayudaba, pero las tareas se reparten más ahora", reconoce ensalzando que educó por igual a hijos e hijas.

Reflexiona a cerca del papel de la mujer hoy en día y se alegra del progreso: "Antes si no te casabas no eras normal, ahora ha cambiado y lo veo bien porque no tienes por qué estar aguantando a una persona toda la vida, porque antes se aguantaba mucho", sentencia.

Así ve también el cambio que debe continuar María del Carmen Rodiño. "Ganamos muchos derechos, yo fui jefa junto con mi marido y no era normal en aquella época. Solo había jefas en negocios familiares, en otras empresas era imposible. De pequeña estuve en una fábrica de punto, todas éramos mujeres, pero el gerente, el director y el encargado eran todos hombres. Y la verdad es que nos hemos ganado a pulso el avanzar porque hemos pasado muchas vejaciones y desprecios, estando mucho más capacitada que un hombre, te tenías que callar", sentencia.

María del Carmen estudió hasta los 11 años, pero presume de tener la titulación de modista: "De aquella no se estudiaba, pero tuve la suerte de ir una academia". Tiene 69 años y desde hace 50 trabaja en el restaurante Casa Pepe y Hotel Don Pepe. "Aún sigo activa, pero de otra manera porque las fuerzas nos son las mismas", concluye destacando cuánto le gusta su trabajo.

Todas ellas son especiales por su trayectoria, pero son además el ejemplo de muchas mujeres que como ellas lucharon toda una vida por ser independientes gracias a su trabajo.