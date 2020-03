Iria Rodríguez "Hay una necesidad de poner en valor las ideas, porque las idea se pagan"

El arte siempre fue algo muy subjetivo y por ello su profesionalización parece más difícil que la de otros sectores que cuentan con instituciones propias y convenios colectivos. Este es el problema al que se enfrentan los artistas emergentes y por el que un grupo de ellas se decidieron a crear O Galpón Lab. La asociación pontevedresa quiere respaldar y guiar a esos nuevos artistas y ayudarles en los duros comienzos. Además quieren unir fuerzas compartiendo espacios y abaratando costes. Ayer presentaron su primera exposición en la Casa da Luz, "Mulleres creadoras", que abarca distintas técnicas artistas.

-¿Cómo nace esta asociación?

-Yo trabajé en algunos proyectos con mi empresa conocí a las otras integrantes un evento. A medida que hablaba con ellas veníamos que había una necesidad de poner en valor las ideas. La creatividad vale y las ideas se pagan. A la gente le parece que no, cuando vendes algo físico tiene un coste y no puedes vender por debajo de esa cantidad. En las ideas es más subjetivo ¿Qué precio tiene las ideas? Por eso la gente tira los precios. Queremos reivindicar ese valor y apoyarnos, porque cuando la gente está empezando no sabe cómo hacer un proyecto, con qué apoyos pueden contar. Además, se sufre muchos problemas con gente que no te quiere pagar, y es difícil encontrar alguien que te guíe o tener un respaldo suficiente como para hacer una protesta y reivindicar este problema.

-¿No existía nada así en Pontevedra?

-Hay colectivos, pero no tienen esta identidad, son más para colaborar. Algo que también nos planteamos nosotras, pero queremos respaldar. Somos más que una reivindicación, también queremos hacer exposiciones, labores de divulgación... Estamos empezando pero queremos crecer en esa línea.

-Ofrecéis asesoramiento entonces..

-Somos una asociación sin ánimo de lucro y tenemos una pequeña cuota. No contamos con un gran respaldo económico, pero queremos que los artistas puedan venir cuando tengan un problema con una empresa y no sepan qué hacer.

-Los comienzos son difíciles...

-Sí, si eres ilustrador, por ejemplo, al principio no sabes ni a cuánto vender una ilustración. No puedes vender solo a coste de material ni puedes dejarlo gratis.

-¿Se llega a trabajar gratis?

-Sí, por eso hay que unir fuerzas. Esto pasa porque hay gente que traga, y cuando la gente cede se aprovechan. Si todos decimos no, tendrán que empezar a pagar.

-En realidad lo que se necesita es unificar el sector...

-Sí, los abogados tienen el colegio de abogados que marca unos precios mínimos. Otras profesiones tienen convenios, pero en este campo de la creatividad no hay nada a dónde acogerte.

-¿Qué más ofrecéis a los socios?

-Los miembros tienen una pequeña cuota por ser socios y tendrán divulgación de proyectos o colaboraciones entre ellos. También queremos unirnos para abaratar costes como en el caso de los mercadillos o para hacer pedidos conjuntos, realizar publicidad o el asesoramiento, además de contar con un espacio que reservar para hacer talleres.

-¿Cómo está siendo el recibimiento?

-Muy bien, están creciendo las asociaciones de este tipo y les parece na buena iniciativa.

-En la directiva sois todas mujeres.

-Sí. Pero usamos el lema de artistas emergentes para tener una palabra integradora. Todas somos de distintas ramas. Yo soy de publicidad, también hay ilustradoras, artistas de papel o de moda. Pero no nos limitamos a estas áreas. Queremos también a escritores y artistas de todas las ramas.

-Vuestra primera exposición es "Mulleres creadoras".

-Coincidiendo con el 8 M reunimos a nueve artistas de Pontevedra de ilustración, textil, cerámica y grabados.

-Como mujeres creadoras, ¿sentís más dificultades por ser mujeres?

-Por supuesto, los datos lo avalan. Las mujeres somos mayoría en carreras creativas, pero en el mercado laboral no. Y no es casualidad que nuestra asociación esté formada por mujeres. No vas a ver mujeres directoras creativas a n ser que sea su empresa, es muy difícil. Son aproximadamente el 5%

-¿Os han cerrado puertas?

-Sí. Las típicas cosas que te dicen como que tienes mucho carácter para ser mujer. No creo que a un hombre le pregunten en una entrevista de trabajo si tiene novio o no, a mí me lo han preguntado. No digo que para los hombres sea más fácil porque el sector de la creatividad es muy complicado. Por eso nuestra asociación está abierta a todos, porque el arte no tiene límites.