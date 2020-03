Cientos de mujeres reivindican en las calles de Marín que "sin cuidados no hay vida"

Vestidas con mandiles y con los uniformes de trabajo, cientos de mujeres se echaron ayer a la calle en la localidad de Marín para reivincidar que "sin cuidados no hay vida"y con el objetivo de visibilizar lo que a ojos de gran parte de la sociedad continúa oculto: que las tareas domésticas, la salud, el cuidado de los pequeños de la casa, de los mayores y/o de las personas dependientes, prácticamente en todas las ocasiones, recae sobre las mujeres.

Así, diferentes colectivos convirtieron ayer a Marín en el epicentro del movimiento feminista de la comarca con la celebración de una gran manifestación que partió de la Praza 8 de marzo para recorrer después las calles de la localidad entonando cánticos como: "A nosa loita é cada día, somos mulleres e non mercadoría", "mulleres contra a guerra, mulleres contra o capital, mulleres contra o machismo, capitalismo neoliberal" o "non é un caso illado, é o patriarcado; non son mortas, son asasinadas".

Al finalizar la manifestación, los colectivos feministas que convocaron la gran marcha procedieron a leer ante todas las personas asistentes un manifiesto en el que reivindicaban que la mayor parte de los cuidados son realizados casi siempre por mujeres y que, además, estos se hacen sin remuneración alguna, lo que contribuye a que sean llevados a cabo en una situación de precariedad y sean así infravalorados social y económicamente.

"O patriarcado é un instrumento fundamental para o sistema capitalista. Asignándonos ás mulleres as tarefas de coidado e xerando un mundo público masculino desvinculado dos tempos biolóxicos e ecolóxicos, onde os horarios laborais non importan porque estamos nós na casa para ocupármonos dos coidados da terra e da familia", aseguraron en su intervención.

El discurso continuó después afirmando que "temos que organizar a sociedade doutro xeito. Temos que colectivizar os coidados! Queremos que todos e todas nos ocupemos. Tamén que as institucións dean resposta a estas necesidades. Queremos que sexa unha cuestión política e económica de primeira orde, garantindo o dereito real de todas as persoas a ser coidadas integralmente, é dicer, con acceso a recursos, con criterios de xustiza social e desde unha perspectiva feminista. Esiximos o dereito a unha vida digna e feliz para todas as persoas! ".

El hecho de que los colectivos feministas de Marín decidieran celebrar ayer la manifestación y no el propio 8 de marzo, se debe a la contraprogramación que realizó el Concello para el domingo.