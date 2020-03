Acreedores de Nexia temen el "vaciado" de la empresa ante el traslado de material de Marcón

Apenas hay día en la que las empresas que forman el colectivo de afectados por la crisis de la constructora Nexia no vivan un sobresalto. En los últimos días siguen con preocupación el proceso de traslado de material que se está realizando desde la sede de la constructora en Marcón hacia otros lugares.

Así lo confirmaba ayer la presidenta de la Asociación de Afectados por Nexia Infratestructuras (Asocane), Isabel Couso, quien explica que entre el martes y el miércoles camiones con matrícula portuguesa estaban trasladando mobiliario de oficina, material e incluso los camiones de la constructora en unas góndolas.

Los afectados explican que, dado que los locales que ocupaba Nexia, al parecer, eran arrendados, se podría tratar simplemente de un desalojo de las instalaciones, pero temen que lo que pueda pasar es que se esté "vaciando" la empresa de material y contenido de forma que "se pueda perder el rastro de lo poco que se pueda reclamar" por parte de los acreedores, en el caso de toda esta maquinaria.

Además, los acreedores también están intranquilos ante un nuevo posible cambio de propietario en la empresa, el que sería el segundo en apenas dos meses. Isabel Couso tuvo confirmación del hasta ahora nuevo administrador de Nexia tras la venta producida en enero, Luis Martínez, de que la empresa había cambiado de manos. "Cuando le pregunté quiénes eran los nuevos compradores, me respondió que no me lo podría decir, que ya me enteraría cuando lo viera publicado" en los boletines oficiales.

Para Asocane, la plataforma que agrupa a unas 65 empresas acreedoras de Nexia, esta nueva venta no haría más que enmarañar todavía más el entramado societario que, denuncian, "se está montando para enredar todo este asunto".

Cabe recordar que la Asociación de Afectados por Nexia Infraestructuras se constituyó oficialmente el pasado 27 de febrero y al día siguiente, según confirmó su presidenta ayer, se presentó en los juzgados de Pontevedra una querella criminal por los posibles delitos de "administración desleal, alzamiento de bienes o insolvencia punible".

La crisis de Nexia estalló el pasado mes de febrero cuando se conoció la venta de la empresa por el anterior dueño de la compañía, Pablo Valiñas, que supuestamente se fue a Panamá. Lo cierto es que Nexia dejó de funcionar, las obras que tenía en marcha, algunas de ellas para varios concellos de la provincia, quedaron sin finalizar y los proveedores dejaron de servirle material y servicios.

Esta situación de paro en la práctica la constató la Inspección de Trabajo que procedió a dar orden a la Seguridad Social para que diese de baja a los 62 trabajadores de la plantilla, lo que en la práctica supuso el cierre de la empresa, algo que parece que querían evitar a toda costa los administradores. De esta forma, los trabajadores pudieron buscar nuevas salidas laborales y, a su vez, acceder a las prestaciones por desempleo, mientras que probablemente tendrán que reclamar los salarios que se les adeudaban en el Fogasa.

Mientras que este es el camino que pueden seguir los operarios, los acreedores parecen tener menos claro cuál va a ser su futuro más allá de las acciones judiciales que han emprendido para intentar recuperar las cantidades que se les adeudan y que cifra en torno a unos 8,5 millones de euros.

Empresas en apuros

Desde Asocane aseguran que entre las empresas que se han visto afectadas por esta situación hay pequeños empresarios a los que ella deuda generada por Nexia les pone en serias dificultades y que incluso han tenido que recurrir a créditos bancarios para poder continuar adelante con sus negocios.