Manuel Fariña: "Accedín a acompañalo a ver os verquidos e ao chegar agrediume"

"A semana pasada dende o BNG denunciamos a presenza duns verquidos ilegais e hoxe presentouse na miña casa o responsable da empresa que os realizou para pedirme que o acompañara a velos in situ. Eu accedín e ao chegar ao lugar foi cando me agrediu". Así relataba ayer los hechos el portavoz del BNG de Caldas de Reis, Manuel Fariña, mientras esperaba a ser atendido en Montecelo tras ser golpeado a puñetazos por dicho empresario del municipio pontevedrés.

Tal y como confirmó el concelleiro nacionalista, la agresión se produjo después de que el empresario fuera a casa del concejal para enseñarle la zona de monte en la que se había registrado el vertido, afirmando que el episodio había sido resuelto. Al constatar que el vertido continuaba, el hombre se alteró y tras discutir con Manuel Fariña lo agredió a puñetazos y lo tiró al suelo.

Posteriormente, fue el propio Manuel Fariña el que llamó a los servicios de emergencia, que le trasladaron en ambulancia al centro hospitalario de Pontevedra para ser atendido por sus heridas. Una vez allí, los servicios médicos procedieron a realizarle varias placas y pruebas para descartar lesiones internas de gravedad.

Fariña, quien refirió dolor de espalda, hinchazón en la cara y un tobillo torcido, acudió al salir del Hospital Montecelo al cuartel de la Guardia Civil en Caldas para presentar la denuncia correspondiente contra el agresor quien, de camino al monte donde se habían registrado los vertidos, "xa me foi insultado e ameazando", indicó Fariña.

Muestras de apoyo

Hasta el centro hospitalario pontevedrés se desplazaron el cabeza de lista del BNG para las elecciones gallegas, Luís Bará, y la concelleira pontevedresa Eva Vilaverde, para trasladar su apoyo al portavoz municipal de Caldas.

"Queremos transmitir todo o noso ánimo e apoio e poñer en valor a súa coraxe e valentía para traballar en defensa dos intereses veciñais enfocando nel a toda a militancia do BNG e aos nosos representantes nos concellos que ás veces traballan en condicións de moita presión precisamente por teren esa valentía ao defender nos intereses públicos", comentó el cabeza de lista, Luís Bará.

El nacionalista fue contundente y aseguró que las agresiones físicas y amenazas como las sufridas por su compañero de partido, Manuel Fariña, "dende logo non nos van amedrentar nin atemorizar".

En este sentido, Bará insistió en que "imos estar sempre no primeiro plano dando a cara e batalla denunciando as agresións ao público, ao monte, ao medio ambiente", ya que esa, según manifestó, "é unha marca que nos caracteriza no BNG e Manu Fariña é un exemplo do traballo feito con valentía, sen medo defendendo o interese común".

Por otra parte, la Corporación municipal también condenó públicamente la agresión al edil nacionalista y expresó su más enérgico rechazo y repulsa a cualquier conducta violenta. El alcalde del municipio de Caldas de Reis, José Manuel Rey, le deseó a Manuel Fariña una pronta recuperación y recalcó que la agresión era "un hecho muy grave y totalmente fuera de lugar en una sociedad democrática y civilizada", concluyó el regidor caldense.

La denuncia

El BNG municipal procedió a denunciar la semana pasada la aparición de un gran vertedero incontrolado en una parcela forestal en los montes de la parroquia de Saiar, en la que se apreciaba el vertido de cientos de toneladas de escombros y otros tipos de residuos sin ningún tipo de control ni autorización.

El partido nacionalista recogió así las quejas de los vecinos del lugar de Cardín, que explicaban que en el último año el tráfico de camiones de gran tonelaje era una constante hacia esta parcela concreta, lo cual también provocó el deterioro de las pistas forestales que utilizan y en las que tienen vertido también grandes cantidades de escombros para poder continuar circulando hacia al vertedero, según señaló el partido.

Ante esta realidad, el BNG puso en conocimiento a la Policía Local de Caldas de Reis para que procedieran a practicar las diligencias oportunas, con el fin de que las autoridades actuaran y se tomaran las medidas precisas para restaurar este lugar de la parroquia de Saiar.

En el comunicado emitido por el partido nacionalista la semana pasada, precisamente el propio Manuel Fariña afirmaba sobre el vertedero ilegal y denunciaba que "os nosos montes son un activo que hai que conservar e protexer, e en ningún caso poden ser un lugar no que establecer pola vía dos feitos vertedoiros incontrolados de ningún tipo". Asimismo, el concelleiro nacionalista indicaba que, desde su agrupación, "non imos consentir que se faga de Caldas e dos seus montes un vertedoiro de residuos".