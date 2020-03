La fiebre del 'Satisfyer', cumbre de la liberación de los sex shops gallegos De la oscuridad a la luz. El pionero de las tiendas eróticas en la comunidad relata en primera persona la revolución vivida por el sector en las últimas décadas

De la época en la que los sex shops se escondían en lugares semiclandestinos, la misma en la que los clientes se sonrojaban y fingían estar de paso si se encontraban con algún conocido, a esa otra en la que las hijas y nietas regalan 'Satisfyer' a sus madres y abuelas con total naturalidad. De la liberación y apertura de mentes que ha vivido el país a lo largo de las últimas cuatro décadas puede dar buena cuenta Julio César Marcos (1960, León), pionero de los sex shops en Galicia y actualmente al frente de la cadena 'Te apetece?...Atrévete!', con establecimientos en Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela y Lugo: "Ni te imaginas cómo ha cambiado, ha habido un avance brutal", dice el empresario para pasar a apuntar a "la fiebre del 'Satisfyer'" como la máxima expresión de esta evolución.

Fue a mediados de los años 80 cuando un joven Marcos, por entonces distribuidor de revistas pornográfícas, decidió abrir un sex shop en la calle Progreso de Ourense habida cuenta de que el mercado, en el que aún estaba todo por hacer, empezaba a abrirse paso en la recién estrenada democracia española: "Estaba claro que había futuro empresarial: en toda España, se contaban treinta tiendas y en Galicia solo había una en Vigo", rememora el propietario de la cadena 'Te apetece?...Atrévete!', que llegó a tener un total de quince establecimientos abiertos al público.

"Inauguramos la primera en 1987, tuvimos que situarnos en unas galerías para que no se nos viese mucho. Por supuesto, estaba totalmente cerrada con cortinas, utilizabamos cabinas y la iluminación era súper oscura, todo muy clandestino. Los clientes que entraban se ponían colorados si se encontraban con algún conocido", recuerda entre anécdota y anécdota el propietario del primer sex shop de Ourense, que en aquellos años acaparó titulares de primera plana en la prensa local.

"Ahora, estamos en pleno centro de las ciudades, con luz, visibilidad, como una tienda de ropa normal a la que la gente entra con total naturalidad, pregunta, etc.; ser visto ya no preocupa en absoluto", describe Marcos un concepto mucho más abierto en todos los sentidos para pasar a resaltar otros de los cambios más llamativos en la trayectoria de este tipo de negocios: "En los 90 no entraban mujeres y, si lo hacían, era acompañadas de su pareja; ahora mismo, tenemos más público femenino que masculino", celebra el empresario desde la tienda 'Te apetece?...Atrévete!' de Vilagarcía de Arousa, ubicada en Avenida Doctor García Tourón, número 37.

