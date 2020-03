Los excedentes de comida "low cost" llegan a Pontevedra

La industria alimentaria es un gigante económico a nivel mundial. Este Goliat mueve miles de millones de euros, emplea a millones de personas, ocupa millones de hectáreas... y también produce una elevadísima cantidad de desperdicios. Aproximadamente un tercio de la comida que se produce a nivel global acaba en la basura y sin que ni siquiera la hayan tocado. Además de ser un despilfarro, también es altamente contaminante. La gestión de esos residuos produce hasta un 8% de las emisions de gases de efecto invernadero que tanto dañan al planeta.

Pero este Goliat también tiene su David. Con la misión de combatir el despilfarro de alimentos y dar una segunda oportunidad a los excedentes alimentarios nació en 2016 la "app" Too Good To Go". De Dinamarca dio el salto a más de una decena de países, entre ellos España. En nuestra comunidad está presente en A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Lugo y ahora, también en Pontevedra. Aunque por ahora de forma muy tímida.

Tan solo un establecimiento de la Boa Vila y su comarca se ha adherido a la plataforma: Pumpernickel Bakery, un obrador que elabora dulces y panes con masa madre y harinas ecológicas, así como postres veganos. Sus paquetes rondan los tres euros.

El funcionamiento es muy simple: la descarga de la app, disponible en Android e IOS, es gratuita; una vez se establece la ubicación, la plataforma indica los locales más próximos y si tienen paquetes "sorpresas" disponibles, su precio y horario de recogida. Estos packs se retiran en el propio establecimiento en el horario indicado. En caso de que no haya ningún excedente disponible la app impide hacer reservas.