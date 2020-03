Charlas para acercar la ciencia a la sociedad y estimular la vocación científica entre los escolares

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentó esta mañana junto a la vicepresidenta de la Real Academia Galega de Ciencias, Alicia Estévez, el I Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos, que se desarrollará entre Pontevedra y Vigo y tiene como objetivo principal acercar la ciencia a la sociedad así como estimular las vocaciones científicas entre escolares de la provincia. Además, con este ciclo de conferencias, que llevan nombre de mujer, también se está visibilizando a las mujeres científicas, "que hay muchas y muy potentes", al tiempo que se muestra el compromiso de la institución provincial con la ciencia, "que es el mismo que comprometerse con el futuro, con ser competitivas y competitivos como país, como gallegas y gallegos, como pontevedresas y pontevedreses", aseguró Silva.

En este campo, la presidenta provincial aprovechó la ocasión para incidir en la desigualdad existente entre mujeres y hombres en el ámbito científico, fundamentalmente en los campos de representación. Carmela Silva también recordó que las mujeres obtienen mejores notas y son mayoría de personas tituladas, que "somos el talento de nuestro país y no se puede entender que ese talento no esté representado en todos los campos, particularmente en las ciencias". Además la presidenta detalló que las mujeres de la ciencia y de la tecnología en Europa reciben un 17,9% menos de salario que los hombres que desarrollan las mismas tareas y que el 51% de las personas investigadores predoctorales en España son mujeres pero solamente el 26% de las profesoras, lo que ponen de manifiesto que "hay un techo de cristal que no se corresponde con nuestra formación, con el muy capacitadas que estamos las mujeres pero que, cuando hay que llegar a los lugares de representación, donde se visibilizan las mujeres, ahí desaparecemos".

De este modo la Diputación de Pontevedra y la Real Academia Galega de Ciencias impulsan el I Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos "porque tenemos mucho camino que recorrer, tenemos que acercar la ciencia al conjunto de la sociedad, ya que el mundo depende de la ciencia para poder avanzar, pero también para visibilizar a mujeres de este campo como Aida Fernández Ríos" aseguró la presidenta. Silva, también aprovechó la ocasión para recordar a las grandes referentes gallegas en el ámbito de las STEM como María José Alonso, la propia Alicia Estévez, Maribel Soengas o Miriam Pena.

Por su parte, la vicepresidenta de la Real Academia Galega de Ciencias y coordinadora del ciclo de conferencias, Alicia Estévez, se sumó a las reivindicaciones de la presidenta provincial asegurando que "el problema radica en la famosa hendidura científica que implica que haya menos mujeres en puestos de responsabilidad, algo contra lo que estamos luchando en la Academia". De hecho, Estévez informó de la reciente incorporación en la Academia de Minia Manteiga (la primera catedrática de astrofísica de Galicia) y adelantó que este mismo año entrará Isabel Medina, para ir "visibilizando a la mujer en lugares de responsabilidad".

Sobre el ciclo de 15 conferencias, Estévez aseguró que se van a desarrollar entre marzo y junio en Pontevedra y entre septiembre y diciembre en Vigo con el objetivo de "intentar aumentar la cultura científica en la sociedad, ya que una sociedad más culta es mucho más difícil que sea manipulada". De este modo, las personas conferenciantes, un 50% hombres y un 50% mujeres, serán personas de relevancia científica que abordarán desde la Inteligencia Artificial, hasta cuestiones relacionadas con el cáncer, la nanomedicina o la acuicultura. Estas conferencias, además, se completarán con charlas dirigidas a estimular las vocaciones científicas en colegios de la provincia de Pontevedra. "Intentaremos incidir en que las jóvenes y los jóvenes pueden ser lo que quieran siempre que se esfuercen, independientemente de su sexo o de los estereotipos de género", aseguró la vicepresidenta de la Real Academia Galega de las Ciencias.