Unha semana dedicada á pensadora galega

Con motivo da celebración do Día Internacional da Muller Traballadora e tendo en conta que a finais do mes de xaneiro se conmemorou o bicentenario do seu nacemento, o Museo de Pontevedra apostou por dedicar esta semana á pensadora galega Concepción Arenal cunha serie de actividades para dar a coñecer a súa figura máis polo miúdo.

A primeira das accións deu comezo onte cunha visita guiada, na que as persoas asistentes puideron coñecer de primeira man as obras plásticas vencelladas á súa persoa, os manuscritos orixinais da escritora que foron doados ao Museo Provincial de Pontevedra polo seus herdeiros e tamén diversos fondos bibliográficos sobre a xornalista, pioneira do feminismo no Estado español e defensora dos dereitos das persoas presas e dos colectivos sociais máis vulnerables.

A dita visita se repetirá novamente durante a xornada de hoxe, a partir das 18 horas, nas instalacións do museo pontevedrés para que os que onte non puideron participar teñan hoxe unha segunda oportunidade de coñecer o legado desta icónica muller tan adiantada ao seu tempo.

O peche da programación terá lugar mañá ás 19 horas coa proxección do filme "Concepción Arenal, a visitadora de cárceres".