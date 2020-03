Martín desmiente a Pontevedra y dice que presentó recurso a la sentencia del agua

El gobierno de Sanxenxo desmiente al Concello de Pontevedra que el pasado lunes afirmó que el gobierno de Telmo Martín no había apelado la sentencia del agua favorable a la ciudad capitalina. Ayer, el ayuntamiento sanxenxino afirmó que "no se pueden entender las declaraciones del gobierno de Pontevedra en las que afirma que no hemos presentado recurso de apelación ante el TSXG y que, por tanto, la sentencia del contencioso de diciembre de 2019 ya es firme".

Estas declaraciones "erróneas" partieron de la concejala nacinalista Anabel Gulías.

El equipo de gobierno de Telmo Martín es concluyente al afirmar que "nada más lejos de la realidad, ya que el juez admite el recurso de apelación presentado por Sanxenxo el 22 de enero de 2020 y en el que se ordena su traslado a las partes en un plazo de 15 días. Por tanto, es evidente que o bien la portavoz del gobierno de Pontevedra habla sin conocimiento o hay intenciones de provocar polémicas fuera del término municipal de Pontevedra".

Más allá de las discrepancias que debe resolver la justicia el gobierno de Sanxenxo asegura tener "el máximo respeto institucional por su homólogo de Pontevedra. Por eso dice que le extraña mucho que dé por firme una sentencia que ha sido recurrida y en la que, por cierto, en algún aspecto ya coincide con las peticiones de Sanxenxo". Por ejemplo, cita la necesidad de firmar un convenio entre Sanxenxo y Pontevedra que regule las condiciones del suministro de agua.

Lo que Sanxenxo "nunca va a admitir" es que su interlocutor para el suministro del agua "sea una concesionaria, ya que el suministro de agua se produce en alta en la estación de captación financiada por el Gobierno de España".

Precisamente en base a ello, Sanxenxo "ya ha ganado varios pleitos a Pontevedra que quería cobrar un precio superior al que corresponde por la captación en alta", afirma el gobierno de Telmo Martín.