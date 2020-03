El gobierno canario tomará ejemplo del Plan Revitaliza para su gestión de residuos

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el vicepresidente de la institución provincial, César Mosquera, y el diputado delegado del Plan Revitaliza Uxío Benítez recibieron ayer a una delegación del gobierno autónomo canario, cabildos y ayuntamientos insulares que se desplazaron hasta Pontevedra para conocer de primera mano el Plan Revitaliza.

El titular de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación del Gobierno Autónomo Canario, José Antonio Valbuena, aseguró ayer en su visita a Pontevedra que las Islas Canarias tomarán ejemplo del Revitaliza para que los cabildos (administraciones insulares equivalentes a las diputaciones) diseñen los planes de tratamientos de residuos adaptados a las características de sus territorios.

Valbuena manifestó que se llevó "una grata sorpresa", pues pensaba que el modelo de gestión de residuos de la Diputación tenía un mayor recorrido que los cuatro años que lleva en funcionamiento y destacó que "en muy poco tiempo ha conseguido unos resultados espectaculares".

Por otra parte, en su intervención, José Antonio Valbuena indicó que "no nos queda más que aprender de la Diputación de Pontevedra, de una apuesta como Revitaliza para que en el caso de los siete cabildos insulares en las Canarias puedan acelerar eso que vamos a exigir vía Ley de Cambio climático: que cada cabildo tenga en un plazo breve, alrededor de un año, su plan de tratamiento de materia orgánica adaptado a la realidad de cada una de las islas". Asimismo, el consejero mostró su agradecimiento a la institución provincial "por haber abierto las puertas y enseñado su práctica y darnos la oportunidad de seguir colaborando e incorporando el ' know how' que en Canarias tendremos que aprovechar".

El vicepresidente de la Diputación, César Mosquera destacó que es "una satisfacción y un honor que el gobierno canario haya venido a conocer el Plan Revitaliza porque es indicativo de que estamos teniendo una repercusión con todo el trabajo realizado".

Por su parte, Carmela Silva instó a los gobiernos canarios a "tomar decisiones valientes" porque, en su opinión, "ya no valen parches o tiritas; empieza a ser insostenible la manera en la que estamos tratando los residuos; la forma en la que estamos tratando el planeta", concluyó.