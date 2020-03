El festival PortAmérica amplía su cartel: Devendra Banhart, Novedades Carminha, Beret...

La Carballeira de Caldas de Reis volverá a vibrar durante tres días seguidos con los mejores artistas del panorama actual. El PortAmérica ha desvelado una larga batería con 14 nuevas confirmaciones para el evento, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el marco del Cultura Quente. Se trata de nombres tan conocidos como Beret, Devendra Banhart, Novedades Carminha, Gustavo Santaolalla, Esteman, Wyoming y los Insolventes, Víctor Coyote, Eladio y los Seres Queridos, Alice Wonder, Igloo e os esquimós do Salnés, Tony Lomba & Elio dos Santos, Moterrosa, Dani y Última Experiencia.



Se suman a los 24 artistas ya anunciados: Amaro Ferreiro, Baiuca, Bala, Belako, Coque Malla, Dengue Dengue Dengue, Egon Soda, El Columpio Asesino, Fon Román, Furious Monkey House, Leiva, León Benavente, Little Jesus, Mikel Erentxun, Niña Coyote eta Chico Tornado, ORTIGA, Royal Republic, Rufus T. Firefly, Rufus Wainwright, Sidonie, Taao Kross, Vintage Trouble, Viva Suecia y WOS. Este imponente cartel se ha sufrido una única cancelación, la de Hijos del Mediterráneo, que han suspendido su gira por motivos de agenda.



Semejante batería de actuaciones se repartirá en tres escenarios, a los que se suman el Mercado de Talentos, el ShowRocking y una la zona de acampada.





¡Cartel por días y segundas confirmaciones! ??



¿Con quién te vienes de festival a Caldas de Reis? ???????



Abonos y entradas diarias en https://t.co/vFxy79v9j6 pic.twitter.com/y1quFSDHPv — PortAmérica (@portAmerica) March 4, 2020

Entradas

El PortAmérica ha visto volar ya más de la mitad de los abonos disponibles, cuando todavía quedan cuatro meses para su celebración. El festival ha lanzado un nuevo cupo limitado de abonos por 65 euros (más gastos) que solo se puede adquirir a través de su web. También se pueden adquirir las entradas de día, con un precio especial de lanzamiento de 30 euros, y los tickets para la zona acampada, que abrirá sus puertas el 1 de julio.