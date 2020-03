Una marcha centrará los actos del 8M en Pontevedra, este año sin huelga convocada

El hecho de que el 8 de marzo caiga este año en domingo ha dado un giro importante a los actos que se organizan para el Día Internacional de la Mujer por parte de los colectivos feministas. Eso y las programaciones previstas por los concellos de Pontevedra y Marín, que han obligado a las asociaciones a replantear sus actividades.

El cambio más importante en esta ocasión es que no se convocará la huelga laboral y de consumo que se celebró en 2018 y 2019. Galegas 8M, las organizadoras de las principales manifestaciones en la comunidad gallega, aseguran que al cuadrar en fin de semana las reivindicaciones se centraran en el papel que la sociedad patriarcal ha otorgado a las mujeres en el cuidado, tanto de los hijos, como de los mayores o las personas dependientes, un trabajo que no cesa ni sábados ni domingos ni festivos. "Los cuidados no son un bien social valorado", se lamentan.

Lupe Solla, Cecilia Tarela, Diana Rodríguez y Celia Balboa presentaron ayer en la Casa da Luz de Pontevedra los actos por el 8M.

"Sen coidados no hai vida. Mudando o sistema, derrubando o patriarcado" es el lema de la fecha para este año.

En la Boa Vila los actos de los colectivos feministas se limitarán a una marcha que tendrá lugar por la tarde el domingo y que partirá de la Praza do Hospital a las 17.30 horas.

A ella, a la que está convocada toda la ciudadanía sin excepción, se unirán las participantes en una marcha previa que saldrá desde Vilaboa a las 15 horas.

"Tour Universo Mujer"

En esta ocasión no habrá actos por la mañana, al menos no los organizados por estos colectivos, puesto que la ciudad está invitada a participar en la carrera "Tour Universo Mujer", patrocinada por una empresa eléctrica privada con la colaboración de la Concellería de Deportes de Pontevedra.

Este evento ha obligado, aseguraron las portavoces de Galegas 8M, a mover su manifestación al horario de tarde, aún a sabiendas de que puede suponer una menor afluencia de participantes.

El viernes en Marín

Asimismo, en Marín la marcha prevista para el domingo ha tenido que ser adelantada al viernes, 6 de marzo. En este caso, se debe a que el Concello había organizado una andaina de varias horas en horario de mañana y un evento gastronómico en el de tarde, "en un intento de desposeer al 8M de su carácter reivindicativo", critican las feministas.

Ante ambos incidentes, que han obligado a las organizadoras a replantear sus actos dirigidos a la ciudadanía, Galegas 8M invita a los partidos políticos a la reflexión. "Tienen que dar un paso atrás y visibilizar solo a las asociaciones feministas. Tener que cambiar la manifestación de Pontevedra al horario de tarde es poner piedras en el camino", consideran.

Asimismo, recuerdan a las formaciones políticas que pongan en marcha medidas efectivas y reales, "que no disfracen el feminismo".