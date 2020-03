El secretario general de Instituciones Penitenciarias y presidente de la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), Ángel Luis Ortiz, y la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, han visitado este martes el módulo "Nelson Mandela" que el pasado 20 de enero se puso en marcha en el Centro Penitenciario de A Lama.



En la actualidad, un total de 56 internos conviven en el módulo en el que se ofrecen itinerarios personalizados de preparación técnica y personal, que combinan formación e integración laboral. El objetivo es que las personas privadas de libertad amplíen sus competencias y mejoren habilidades personales y profesionales que les ayuden en su camino hacia la reinserción y la plena inclusión social. Es por ello que, según explicó la subdirectora de tratamiento de la prisión, el programa está enfocado exclusivamente en internos que tienen un horizonte de cumplimiento de su condena no muy lejano, de entre dos o tres años.



Para la puesta en marcha del programa "Nelson Mandela" en A Lama, se ha incorporado un nuevo equipo de inclusión social formado por dos profesionales y un asesor técnico, aportados por la Xunta de Galicia, que trabajan en coordinación con los profesionales de Instituciones Penitenciarias.



Angel Luis Ortiz, que aprovechó su viaje a la prisión de Pontevedra para conocer el módulo "Nelson Mandela", subrayó el compromiso y la colaboración de la Xunta en la tarea de lograr la inserción de las personas privadas de libertad. También estuvo presente la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien destacó la importancia de un programa que, desde su implantación hace diez años en la prisión de Teixeiro, se ha convertido en un referente de la reinserción sociolaboral de las personas reclusas en toda Europa. En este sentido, cabe recordar que en el mes de diciembre le fue otorgado el Premio Europeo de Servicios Sociales. Ambos, Ortiz y García, destacaron que gran parte de este éxito se debe a la colaboración constante y "ejemplar" entre las distintas instituciones.



El secretario general de Instituciones Penitenciarias y la conselleira de Política Social han estado acompañados en su visita al "Nelson Mandela" por la subdelegada del Gobierno en Pontevedra. Tras recordar el artículo 25 de la Constitución que hace referencia a la "reinserción y la reeducación" como pilares de nuestro sistema penitenciario, Maica Larriba reclamó "no olvidar que el apoyo de reinserción de los presos y presas no es un coste económico sino una inversión de futuro para una sociedad más justa e igualitaria".

También intervino en el acto un interno, Víctor Manuel, portavoz de este módulo 13 de respeto y convivencia quien agradeció a las autoridades que los hubieran elegido para el desarrollo de este programa, una "oportunidad" para todos ellos "de prepararnos para encontrar un camino diferente al que antes, por distintas circunstancias de la vida, estábamos acostumbrados a llevar". Un programa que él reconoce que "me está ayudando, a mí personalmente y a otros compañeros me consta que también, para tener una vida en el día de mañana completamente alejada del delito".



El programa 'Nelson Mandela' forma parte de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020, diseñada y financiada por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo. Hasta la incorporación de A Lama, el proyecto se desarrollaba en el Centro Penitenciario de Teixeiro en el que se han beneficiado más de 1.500 internos.