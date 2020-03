Pontevedra ya tiene cita para la marcha del 8-M: a las 17.30 ante la Praza do Hospital

La manifestación central con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, tendrá lugar en Pontevedra el próximo domingo a las 17.30 horas. Convocada por Galegas 8-M, partirá desde la Praza do Hospital y concluirá en la Praza de España, como en las dos ocasiones anteriores.

Este año la celebración de la fecha, que cae en domingo, se realiza haciendo hincapié en la importancia del papel de la mujer en los cuidados en todos los ámbitos: familiar, sanitario€ "Sen coidados non hai vida. Mudando o sistema, derrubando o patriarcado" es el lema al que está llamada la ciudadanía para participar este 8-M.

Como este año no es día laborable, la Comisión 8-M estatal, integrada por asambleas feministas de toda España, apoyará y difundirá las diferentes convocatorias del país, pero no lanzará un llamamiento conjunto, como sí hizo en 2018 y 2019.

Marín se adelanta al viernes

En Marín la manifestación se adelantará al viernes, 6 de marzo. Partirá a las 20.30 desde la Praza 8 de Marzo y está convocada por Zeivas Colectivo Feminista y Espazo Feminista Marín. El cambio de fecha se debe a que para el propio domingo el Concello de Marín ya había organizado otros actos de carácter lúdico, deportivo y gastronómico que las feministas consideran "ajenos a la causa" y que "no atienden a la preocupante situación actual".