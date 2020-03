Domínguez invita a Kiko da Silva a denunciarlo por la polémica del cartel del Entroido

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, comunicó que ha recibido una carta del abogado de Kiko da Silva, enviada desde El Ejido, Almería, en la que se le insta, en un plazo de diez días, a cambiar su posición sobre la adjudicación por parte del BNG "a dedo" del cartel del entroido de este año: "Kiko da Silva me amenaza con tomar acciones legales en diez días si no rectifico sobre su elección arbitraria. Le invito a tomar las medidas que considere precisas mañana mismo y que no deje pasar un día más", indica Domínguez.

"Si el BNG busca judicializar la vida política, los que lo forman tendrán que atenerse a las posibles consecuencias", mantiene el popular. Domínguez ha dejado claro que su postura "no se moverá ni un ápice, y acudiré con gusto a los tribunales a explicarle al juez cómo el BNG de manera reiterada y continua ajustan las cantidades y se queda unos euros por debajo del limite legal de muchos contratos para dárselos sin publicidad y a dedo a gente que conforma sus listas".

Los populares ya han denunciado varios casos de "despilfarro" de dinero público por parte del BNG, en los que se repite que los beneficiarios son personas "cercanas al partido". "No puedo consentir que se siga sorteando la contratación pública y abierta para así conceder trabajos a dedo. Kiko da Silva, número cuatro del BNG en las listas al Congreso, lleva 12 años realizando este cartel a dedo, ¿Por qué no podemos contar con más artistas de la ciudad para el diseño del mismo? Lo único que premia el BNG es ser de los suyos", critica el popular.