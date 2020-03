Combatir el sendentarismo como medida preventiva

El hecho de que vivamos en una sociedad cada vez más sendentaria genera que desde edades tempranas los niños se muevan menos "y nuestro cuerpo no está diseñado para la falta de actividad, esto provoca que el día de mañana estos niños sean más propensos a sufrir algún tipo de deformación", señala Fraiz.

En este sentido, este fisioterapeuta explica que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad son que "todos los niños realicen actividad física moderada al menos una hora al día, con el objetivo de que no se implante el sendentarismo en nuestra sociedad", comenta Fraiz. Asimismo, este profesional del CHOP explica que el uso de las pantallas debiera limitarse: "Lo ideal sería que no se superen las dos horas de pantalla (móviles, tablets, consolas, etc) y es necesario insistir a los padres en que no utilicen esto como una vía de escape y que lleven a sus hijos a jugar al parque, o a realizar actividades al aire libre para que se muevan".

En los talleres que imparten en los diferentes centros educativos, Manuel hace reflexionar a los alumnos sobre sus hábitos diarios con respecto a esta cuestión para crear conciencia. Explica que " si se levantan, van al colegio en autobús o coche, luego están 5 horas sentados, hacen los deberes y luego dedican el tiempo libre a realizar una actividad sentados, lo que están provocando es que esa musculatura no se desarrolle correctamente", concluye.