El Plan Concellos suma dos millones de euros para un total de 18 municipios

La Diputación de Pontevedra aprobó ayer subvenciones de casi dos millones de euros destinadas a 18 ayuntamientos a través de la primera relación de la línea 2 y la sexta concesión de subvenciones de la Línea 3 del Plan Concellos. Así lo anunció la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva.

De esta cantidad, 722.675,61 euros corresponden a la línea 2 de amortización, pago de deudas, gastos corrientes y actividades; mientras que 1.248.031,89 euros derivan de las aportaciones de la línea 3 de Empleo.

Según explicó Carmela Silva la mayoría de peticiones de la línea 2 van a estar dedicadas a actividades sociales. Así, el Concello de Barro solicita 30.000 euros para la Festa do Viño, Cerdedo-Cotobade 23.000 para la Festa do Petote, Transgalaica, los Campamentos y el Carnaval y Baiona 52.000 para la Festa da Arribada y Sons do Casco, entre otras.

Empleo

La sexta concesión de subvenciones correspondiente a la línea 3 de empleo acercará inversiones a siete ayuntamientos de la provincia: Barro, Catoira, Gondomar, Lalín, Mondariz, Poio y Sanxenxo. "Estos concellos van a contratar a 116 trabajadores municipales, entre los que se encuentran operarios de parques y jardines, administrativos, técnicos de turismo, animadores socioculturales. Se trata, por tanto, de empleos que permiten atender a la ciudadanía en todos los campos de los servicios de los ayuntamientos", comentó la presidenta de la Diputación sobre los perfiles solicitados.

La selección de este personal se hace, entre personas desempleadas, a través del Servicio Público de Empleo y los contratos se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año.