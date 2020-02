Piñeiro tilda de "impecable" la decisión tecnica de conceder el GES a Moraña

La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, valoró positivamente la "impecable" decisión técnica de la Comisión de Seguimiento de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) de conceder este servicio para la comarca Ulla-Umia al municipio y anunció que se va a proceder a la aceptación inmediata de esta propuesta para ponerlaen marcha "lo antes posible en beneficio de los 30.413 vecinos de los siete municipios de su zona de cobertura".

La regidora local explicó que la candidatura de Moraña "era la más razonable tras la renuncia del Concello de Caldas Reis y la inviabilidad de su alternativa de pasárselo a la Mancomunidad" y destacó la "inteligencia" de la Comisión de Seguimiento, "puesto que acometió una perfecta reestructuración de las emergencias del norte de la provincia que nos deja en una idónea situación de centralidad geográfica en nuestra zona de cobertura que permite agilizar los tiempos de respuesta y disminuir enormemente las zonas de sombra".

Piñeiro destacó que Moraña ofrece unas perspectivas "inmejorables" de las que se beneficiarán tanto los propios vecinos como el resto de la comarca del Ulla-Umia, ya que más del 85% de su territorio –conformado ahora por Moraña, Caldas, Portas, Cuntis, Barro, Campo Lameiro y Catoira– va a estar atendido en una isocrona temporal de menos de veinte minutos, que es la recomendada.

Por todo ello, la alcaldesa quiso destacar la "sensatez" con la que actuó la Comisión de Seguimiento "puesto que propuso Caldas en primera instancia, lo que descarta por completo las acusaciones de partidismo vertidas por el PSOE desde la Diputación y los ayuntamientos, y planteó, tras su renuncia, la alternativa más coherente, con la reestructuración de las zonas de cobertura, que lógicamente tienen que ser flexibles en aras del interés general, y la concesión a Moraña".

Sin embargo, la regidora también se mostró muy crítica por la postura de "constante dificultad y demora partidista para reactivar las emergencias de la zona en contra a los intereses de los vecinos" por parte de los socialistas. "Los ayuntamientos del PSOE no querían el GES, tal y como demostró Caldas, pero tampoco que había sido para un municipio gobernado por el PP. No entiendo su postura, ni comen ni dejan comer, y además solo ofrecen excusas y no soluciones, que es lo que quieren los ciudadanos", dice.

"Surrealista"

En este sentido, calificó de "surrealista" la postura del diputado Gregorio Agís, que dijo que la Diputación no conocía la candidatura de Moraña ni el proceso: "Es lamentable que después de dos meses diga esto, porque todo el mundo conocía la supresión del GES en Valga, la propuesta y renuncia de Caldas y nuestra intención de acoger el servicio. Además, sale tras la comisión con una crítica furibunda y extemporánea, pero en su seno no dijo nada y se limitó a abstenerse".

Al respeto, Piñeiro recordó que la propuesta de Moraña no registró ningún voto en contra y contó con el apoyo de la Xunta y de las diputaciones de Ourense y A Coruña, representada por los socialistas.

Finalmente, aclaró que no se tuvo en cuenta la propuesta de Caldas de que el GES había sido para la Mancomunidad porque está en vías de disolución y también calificó la candidatura de última de hora de Cuntis "como un último intento desesperado de los socialistas de seguir atrancando la concesión de las Emergencias porque técnicamente era inviable, ya que se encuentra a 10 minutos del potente GES de A Estrada, lo que concentraría en exceso el servicio, y además empeoraría claramente la cobertura de las zonas de sombra".