Lores, tras la sentencia de los rellenos: "El Puerto no debe ser un polígono industrial"

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no entró ayer a valorar la sentencia del TSXG que legalizaba los rellenos del Puerto de Marín, cuestión que está en manos de los "xuristas e dos Avogados do Estado" y sobre la que el regidor no quiso opinar. Un fallo que, además, señaló que todavía es recurrible (en este caso, por la Plataforma de Os Praceres). No obstante, sí que recordó cuál fue la postura del Concello de Pontevedra en torno a los rellenos portuarios.

Lores, en declaraciones realizadas al programa "La Opinión" de la Ser, explicó que desde el Ayuntamiento pontevedrés siempre "manifestamos a nosa queixa e oposición ao Plan do Porto". Lores entiende que, más allá de ciertas obras que puedan ser necesarias para dotar de cierto calado a los muelles con el objeto de que puedan operar distintos tráficos, "tampoco cremos que fose necesario facer uns recheos tan amplios como os que se fixeron".

Para el regidor, lo que defiende el Concello de Pontevedra es que "o Porto non ten que ser é un polígono industrial, senón un espazo de carga e descarga, e de almacenamento de certas mercadorías" que es imprescindible que sean manipuladas en el entorno portuario. Lores insistió (cabe recordar que en los rellenos portuarios de Marín están ubicadas varias empresas frigoríficas e incluso una auxiliar de la automoción) que el Puerto "non pode ser un polígono industrial ubicado á beira do mar cando poden construirse polígonos estratéxicos ou portos secos" que además cuenten con accesos a buenas comunicaciones tanto por carretera como ferroviarias.

A este respecto, Lores recordó que desde el Concello de Pontevedra siempre se planteó, incluso a nivel urbanístico, la creación de un gran puerto seco de entre 400.000 y 500.000 metros cuadrados al lado de la línea férrea en el lugar de Leborei, en Cerponzóns, que podría dar servicio a los puertos de Vilagarcía y Marín-Ría de Pontevedra. Sin embargo, Lores subrayó que "nunca houbo interés nen pola Xunta, nen pola Autoridade Portuaria en avanzar nesta posibilidad".

Precisamente Lores tenía previsto ayer tarde participar en un consejo de administración de la Autoridad Portuaria en la que, aunque no figuraba en el orden del día, probablemente se diera cuenta de la sentencia que acaba de dictar el TSXG. Una sentencia que para el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, y para la alcaldesa, María Ramallo, supone liberar al puerto de una gran incertidumbre, algo que "facilitará que se sigan realizando nuevas iniciativas empresariales que contribuyan al empleo".