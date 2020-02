La gran noche de las murgas

Mejor vestuario, música en directo más cuidada y una nueva generación en buena parte de las chirigotas, aunque con las mismas ganas que sus predecesoras de sacarle punta con humor a la vida cotidiana. Con todo ello el Concurso de Murgas marcó este año nuevos récords, para empezar el de chirigotas en competición, un total de 13 que hicieron de ésta la edición más disputada, con largas horas de actuaciones que por momentos fueron excesivas para el público.

Las dos semifinales se prolongaron más de 4 horas (y más de 5, para aquellos espectadores que quisieron esperar a las deliberaciones del jurado) y convocaron a murgas de distintas localidades de la provincia, Pontevedra a la cabeza pero también Noalla o O Grove, doblemente representada anoche en la final por Jana de Leria y A tropa de Mocha a Caralla.

Estas dos chirigotas son un buen ejemplo del cada vez mayor papel de las murgueras en un certamen el que hace unos años ellas tenían escasa representación. La tendencia ha cambiado y en este 2020 pasaron a ser protagonistas de buena parte de las propuestas, tanto sobre el escenario como componiendo las letras, diseñando escenografías y vestuarios etc.

De vestuario saben los integrantes de la murga Leña Verde, caracterizados en este 2020 como costureras, y también la presentadora del certamen, la actriz María Carrera, que además de buen humor desplegó todo un abanico de disfraces para transformarse en Elvis o en Cristina Pedroche y animar al público, lo mismo cantando bajo una peluca que posando tras la lencería fina.

Por su parte, los espectadores llenaron un año más el auditorio del Pazo en uno de los espectáculos más concurridos del Entroido capitalino.

Por lo que respecta a los temas de inspiración, el Satisfyer y su éxito de ventas, la iluminación de Vigo en Navidad, la explotación laboral o la exhumación de Franco no faltaron en las letras de los murgueros, que un año más también tuvieron tiempo para los temas locales.

Aprovechando la tradicional presencia del alcalde, Os do Val do Lérez (este año vestidos como singulares "veganos") le pidieron más acciones en el rural: o que fas por Pontevedra, temos que reconocelo/ que ti o fas de corazón/ pero mira polo resto de parroquias e aldeas/ non me sexas cabezón/ ai mi lores, ai milores/ quérote ver, quérote ver/ viaxando por Tomeza e por Campañó tamén/ Coidando Pontevedra e as parroquias tamén.

Caracterizadas como empleadas de la limpieza, las integrantes de A tropa de Moncha a Caralla reivindicaron con la música de "I want to break free": Xa estou hasta aquí/ de darlle ó flish flish/ todo o día co trapo/ de aquí para alí/ como en kárate kid/ neste hotel con spaaaa!!! Es pa limpiar/ Reventadas de traballar/ e partíndonos o lombo para cobrar/ dous euros a habitación/ eso é unha explotación/ pas próximas eleccións/ que en vez de á corporación/ que nos suba o sueldo a nós.

Urco, el monarca del Carnaval pontevedrés, los concejales Pilar Comesaña y Guillermo Juncal, el gaiteiro Álvaro Novegil o Oswaldo García, profesional de Radio Pontevedra-Cadena Ser, fueron algunos de los invitados a formar parte del jurado calificador en una noche en la que otro de los leitmotiv fue, al igual que en el desfile del Carnaval, el narcosubmarino, tema que Jana de Leria fusionó con otro de los grandes protagonistas, el alcalde de Vigo, para cantar a ritmo del tema de cabecera de la serie de dibujos Willy Fog: este ano Caballero/ foiselle o tema das mans/ a noria casi bota a andar/ por culpa do temporal/ El truxo a peli de Frozen/ picouse cos de Madrid/ e o jorobado de Notre Dame/ téñeno de acalde ali/ Non foi capaz de poñer Vigo a nevar!/ El púdolle coller, blanquiña como é/ a que no submarino ven/ E a disfrutar, todos a alucinar/ as luces podes quitar/ xa ven todo en color igual.

Equipo Ja, veteranos del concurso, al que llegaron en este 2020 plenamente equipados para hacer deporte de mayores, fueron otros de los que se acordaron de la Navidad de Vigo, en este caso para compararla con Pontevedra, del auge del veganismo y del batiscafo: Miña aboa soltou pola boca/ ven por Aldán un submarino de coca/ centos de fardos de cocaína/ había na praia, non era sal fina/ os mexilóns abríanse solos, os/ berberechos volvíanse tolos/ E miña aboa chupando un par/ deles, saiu nadando de Aldán/ a Placeres.

También en el espectáculo de Leña Verde hubo chanzas para todos, para el juguete sexual de moda, las elecciones, el auge de la extrema derecha o el alcalde, al que cantaron con la canción de El Príncipe de Bel-Air: alí en Vilalonga cresín toda a vida/ xa era o jefe do barrio e da miña pandilla/ tamén na clase era o máis espabilado/ porque tódolos anos me votaban delegado/ un do bloque, veume falando cuns amijos/ e pideume que fóra liderar o seu partido/ e a miña nai desía unha e outra ves/ "os da dereita de Ponte votarás do poder".

Tras las murgas toma el relevo del Carnaval el humor mas transgresor. Será esta noche a partir de las 22.30 horas en la 26 edición de la Mostra da Parodia. La disputarán diez agrupaciones que se ubicarán en plaza de España, Soportales, A peregrina, ante Casa Alcalde, en la confluencia de Michelena con Gutiérrez Mellado, Curros Enríquez, plaza de Ourense, Alfándega, Manuel Quiroga y A Ferrería.