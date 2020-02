Novedades carminha "No obligar a la gente a mililitar en nada está guay"

El grupo gallego Novedades Carminha actúa esta noche en la Sala Karma, una local que los ha visto crecer a lo largo de los doce años que llevan sobre los escenarios. Entre conciertos y estudios de grabación Xavi Pereiro se muestra emocionado por la actuación.

-Estáis encerrados en el estudio grabando...

-La verdad es que nos pasamos la vida metidos en el estudio. Desde que sacamos el disco "Ultraligero" ya nos metimos en el estudio y empezamos a componer. No tenemos nada definitivo porque somos muy perfeccionistas, pero ya tenemos varias canciones y en cuanto podamos sacaremos algo.

-¿Cómo se lleva el hecho de que ahora se saque un single al mes?

-Lo llevamos con tranquilidad. Ahora hay una paranoia con editar cada mes y parece que si no lo haces la gente se va a olvidar de ti. Pero estamos tocando cada fin de semana y ahí la gente sigue en contacto con lo que hacemos. Intentamos que lo que saquemos sea de calidad y que mole, antes que andar mirando el reloj.

-¿Habrá colaboraciones?

-Siempre nos gusta colaborar con gente. Contamos con colegas de diferentes edades y estilos, nos gusta colaborar con gente que a priori no tiene nada que ver con nosotros y así aprender.

-Y luego os quedáis con parte de esos estilos...

-Hay que tratar la música sin prejuicios. Casarse con un género puede ser interesante para alguna gente, pero para nosotros no. No comemos lentejas todos los días. Como consumidores escuchamos variados y eso se traspasa al grupo.

-¿Os habéis convertido en un grupo de modernos?

-(Ríe). No sé si estamos de moda. No somos la música urbana ni un grupo indie al uso. Se nos hace más caso, pero no sé si somos punta de lanza de ninguna moda. Nosotros somos más que un grupo de modernos, un grupo de señores, no vivimos muy fascinados. Ves nuestros viajes, nuestra excursión y parece más un equipo de fútbol.

-¿Cómo se siente agotar entradas en un sitio donde empezasteis a tocar?

-Guapísimo. Habremos tocado unas seis veces y me conozco cada esquina de la sala. Es un concierto que me apetece muchísimo. Tocar delante de miles de personas es la hostia, pero tocar delante de 300 apretaditas también lo es y creo que puede ser un concierto muy divertido.

-Será un poco verbena, la fiesta que reivindicáis...

-En una verbena estás en contacto con mucha gente diferente, bailando con señoras, disfrutando de las orquestas de pueblos y de todo lo que te da ese ambiente que no encuentras en otro sitio. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que chupamos mucha música en las verbenas que nos hace diferentes.

-¿El público, como la música, también es variado?

-Es variopinto. Desde gente joven a más mayor, gente con hijos? La peña baila, suda y se lo pasa guay fuera de las etiquetas. Eso es muy divertido porque no obligar a la gente a militar en nada está guay. Llegar a un espectáculo y sentirte incluido es lo que mola, si llegas y estás viendo algo que no entiendes o que tendrías que haber estudiado antes de ir es más difícil conectar.