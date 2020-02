El desfile del Entroido de A Lama, que se celebra el sábado, contará con nueve comparsas

La comparsa Os Miúdos, de Arcade, se suma a las ocho comparsas que tradicionalmente participan en el desfile del Carnaval de A Lama que tendrá lugar este sábado, desde las 17 horas, y se convertirá en un homenaje al Conde Cabanelas, emigrante de Covelo impulsor del Carnaval de Río de Janeiro y de los sambódromos.

Además de las nueve comparsas ya confirmadas, Amoriños de Bora, 100 Locos, Os Canecos, Os da Caña, As Flores do Carnaval, Os Paparrulos, As Sonecas, Os Solfamidas y Os Miúdos, están inscritos ya grupos compuestos por numerosos figurantes provenientes de lugares tan dispares como Marín, Monte Porreiro, Campo Lameiro, Campelo, Arcade, Bora, Salcedo, además de Ponte Caldelas, Fornelos de Montes, Cerdedo-Cotobade y el propio municipio de A Lama. También está anotado un gran número de personas que participan en categoría individual o por pareja en el concurso de disfraces dotado de importantes premios en metálico.

Al mismo tiempo, con la intención de incentivar la participación de grupos de la comarca del Verdugo-Oitavén, se habilitaron dos categorías: local y visitante, dotadas con suculentos premios.