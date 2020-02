Acompañamiento a mujeres que están privadas de libertad

Mujeres con problemas de salud mental, mujeres drogodependientes, mujeres que en un momento de crisis se vieron abocadas a cometer una estafa o que debido a su situación sentimental, se ven arrastradas por su pareja y acaban cometiendo un delito. El perfil de las internas en el centro penitenciario de A Lama es muy variado en el módulo femenino y precisamente estas realidades tan distintas son las que provocan que, en ocasiones, la convivencia sea complicada, puesto que todas las reclusas comparten un mismo espacio.

Andrea Pérez es la coordinadora del programa de intervención socioeducativa "Mírate", un programa específico de la Fundación Érguete con una perspectiva feminista para llevar a cabo con mujeres privadas de libertad, cuyo principal objetivo es realizar un acompañamiento y asesoramiento laboral y formativo, así como psicológico, realizando también intervenciones familiares y para trabajar la autoestima y diferentes principios como la igualdad.

"Inicialmente, sobre todo realizábamos intervenciones grupales, pero con el paso del tiempo hemos ampliado el servicio ofreciendo una atención psicológica. Esto es necesario porque, por ejemplo, en el caso de las internas drogodependientes, a la hora de volver a la realidad salen de prisión con un triple estigma social: mujer, presa y drogodependiente; esto les dificulta mucho el acceso a un empleo, por lo que nuestra labor es realizar un acompañamiento y que realicen un tratamiento en viviendas específicas para ello y procurar que tengan una segunda oportunidad", cuenta Pérez.

En este sentido, explica que son muchas las mujeres que sienten miedo cuando llega la hora de dar el paso hacia la libertad: "Llevo trabajando 17 años con una interna que hace poco me comentaba que cuando salga no sabe cómo va a pedir un café, por ejemplo, que tampoco sabe utilizar un teléfono móvil y que no sabe qué va a ser de su vida porque fuera no tiene a nadie. Nuestra tarea aquí es apoyarlas y hacerles saber que no van a estar solas".

Otro ejemplo que pone la responsable del programa "Mírate" sobre la realidad que viven estas mujeres es la de que muchas estuvieron vinculadas a la explotación sexual. Así, Andrea Pérez comenta que "durante muchos años fueron explotadas sexualmente en diversos clubs y dicen que cuando salgan de prisión volverán, porque no tienen a donde ir. Con nuestro programa intentamos ver qué gustos y habilidades tienen para que realicen una formación relacionada con ellos y que puedan tener una segunda oportunidad".

Madres y reclusas

Si bien las circunstancias de vida son diferentes para cada una de las mujeres internas, sí existe algo que las une, y es que la gran mayoría son madres. En este sentido, Andea Pérez cuenta que sus pequeños suelen quedarse bajo la custodia de los abuelos maternos o paternos, pero cuando estos no se pueden hacer cargo, pasan entonces a estar tutelados por la Administración.

Una de las grandes preocupaciones de las mujeres reclusas es recuperar el contacto con ellos y/o su custodia, y es aquí donde interviene el equipo profesional de Érguete. "Recientemente realicé un acompañamiento con una interna que salió de permiso y quiere recuperar la custodia de su hijo. Menores les da unas pautas como puede ser no consumir, acudir a los puntos de encuentro y, a medida que los van cumpliendo, van retomando el contacto con ellos y eso las hace muy feliz".

Tras 11 años trabajando con mujeres presas, Andrea Pérez reconoce que se crea un vínculo en el que todas se emocionan cuando la hija de una aprueba la selectividad o se apenan cuando no se concede un permiso.