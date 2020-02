Palleiros, al límite, cierra las recogidas

La protectora Os Palleiros se encuentra saturada ante el abandono constante de perros y se ve forza a no recoger más cans. La situación es límite, actualmente tienen alrededor de 160 perros, cuando la capacidad de las instalaicones es de 150. La protectora hace un llamamiento a las casas de acogida y las adopciones. Los perros que se encuentren a partir de ahora y hasta que mejore la situación serán llevados a casas de acogida, de no haber, tendrán que quedarse en la calle. Os Palleiros recuerda la necesidad de que se adopten perros adultos y "abuelos" y no solo cachorros.

Los abandonos de perros se siguen sucediendo constantemente, hasta el punto de que la protectora Os Palleiros está saturada y anunció ayer que no tienen capacidad para acoger a más cans. "Tenemos que cerrar las recogidas durante una temporada. Han aparecido muchísimos perros, no tenemos espacio y eso se empieza a notar en los patios", explicaron en un comunicado.

La presidenta de la protectora, Gloria Cubas, reafirma que esta "es la realidad que hay", y que, por el momento no pueden hacer nada más. Recuerdan que no es la primera vez que se ven en esta situación y hacen un llamamiento para encontrar cuanto antes casas de acogida para los perros que aparezcan.

Asumen que el abandono de perros depende de las temporadas y aunque actualmente es temporada de caza, un sector muy problemático en este sentido, señalan que aparecen perros de todo tipo de razas.

Os Palleiros acoge actualmente a alrededor de 160 perros, cuando la capacidad máxima del las instalaciones es 150. "Lo llevamos mal, porque el principal problema es la incomodidad de los perros, y además también se tienen más gastos veterinarios", señala Cubas.

En estas circunstancias la protectora se ve obligada a cerrar sus instalaciones a más acogidas y abren una lista de espera, que irá en función de las adopciones que haya. "Los perros que encontremos quedarán en casas de acogidas o por gente que los controle, lo que no vamos a hacer es meter los perros a calzador, no podemos. Si no hay casas de acogidas tendrán que quedarse en la calle", sentencia con dolor la presidenta.

"Sentimos muchísimo llegar a estos extremos, pero el espacio que tenemos no es infinito y no podemos poner en peligro tanto a los que ya están como a los nuevos que llegan a nosotros. Estamos muy preocupados porque llevamos ya varias peleas. Ellos sienten el estrés y a final la protectora se convierte en un polvorín que estalla", explican sobre la situación.

Adopciones

Por ello durante los próximos días serán tan importantes las casas de acogidas como las adopciones. En este sentido Cubas lanza un mensaje y recuerda que los adultos y los perros más mayores o "abuelos" son los grandes olvidados, los que más llegan a la protectora y los que menos se adopta, ya que la mayoría de la gente opta por cachorros. Cabe recordad que en Os Palleiros antes de adoptar una mascota se hace una entrevista en la que se preguntan cuestiones como qué tipo de vida lleva la persona, dónde va estar el perro o cuánto tiempo tiene para dedicarle, ya que es muy importante adoptar un perro al que se pueda cuidar correctamente. En este sentido hay que tener en cuenta las necesidades de la mascota y de la persona y adquirir un compromiso real.