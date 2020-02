Lucía Lourido recupera su portátil y le "encantaría ayudar" a la joven que se lo robó

"Me encantaría ayudarla", admite Lucía Lourido sobre la joven de 18 años que le robó el portátil en la playa de Lourido en Poio hace un mes. Ahora lo ha recuperado, aunque no todo su contenido ya que está formateado, y la escritora experta en desarrollo personal está dispuesta a echar una mano a la joven.

"Ella dice que lo hizo porque necesitaba el dinero y me gustaría ayudarla a encontrar un trabajo, de hecho me pasó su currículum para hacerlo. Es joven y dice que al no tener experiencia no encuentra trabajo y yo la animé porque sabe idiomas y le ofrecí mi ayuda", cuenta la escritora.

"Sé que la gente que hace esto es por algo y tiene solución, pero necesita a alguien que los apoye. No creo que nadie sea malo por naturaleza, sino que ha tenido situaciones difíciles", sentencia Lourido que explica que le perdona y retira la denuncia tras ver su arrepentimiento. "Esto me ha enseñado muchísimo, mucha gente me ha ayudado y eso te hace confiar más en las personas. También he aprendido a aceptarme a mí misma y el hecho de que sea así de despistada o confiada", afirma la autora de "Más meditación, menos medicación".

Aunque ha perdido mucho material de trabajo que quizás no pueda recuperar, ahora lo ve con otra perspectiva: "He aprendido a aceptar que tu valor personal no está en tu trabajo. Yo le dedicaba mucho tiempo al mío y de repente te desaparece todo eso y te quedas vacía".

Por ello, reivindica que ha aprendido mucho y que nunca sintió odio hacia quien le robó su trabajo: "El odio era más bien hacía mí misma por no ser precavida y tener copia actualizada de todo, ese ha sido el trabajo, perdonarme a mí y no a ella". En cuanto a toda la polémica tras anunciar la recompensa de mil euros que no ha sido cobrada, asume que "hay gente que me ha dicho que es un montaje, pero yo tengo la conciencia tranquila".

Lourido recuperó hace unas semanas un pendrive con el contenido de su libro, una guía para ayudar a padres con hijos con TDAH, en el que lleva años trabajando y que calcula que saldrá a la luz en un par de meses. Entonces la joven que robó su bolso en la playa contactó con ella para exigirle la recompensa, fue entonces durante la entrega cuando la Guardia Civil la detuvo y fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Pontevedra, que decretó su libertad provisional con cargos.

Lourido recuerda que la joven le contó que guardó la carpeta del libro antes de formatear el ordenador porque le gustaba leer, "me dijo que no le cabía más en el pendrive", añade.

Ahora intenta recuperar todo lo borrado del portátil. Admite que en este tiempo no ha vuelto a ir a "su playa" a trabajar, aunque asegura que volverá a hacerlo, eso sí, con más cuidado y guardando siempre copias de seguridad.